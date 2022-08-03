"أمانة الرياض" تستعرض أبرز جهودها لتحسين المشهد الحضري بالنصف الأول من 2022

استعرضت أمانة منطقة الرياض أبرز جهودها لتحسين المشهد الحضري ضمن نطاق محافظات ومراكز المنطقة خلال النصف الأول من 2022.
وأوضحت الأمانة أنه ضمن خطة متكاملة تستهدف تحقيق تنمية شاملة ومتوازنة في نطاق محافظات ومراكز منطقة الرياض، تتواصل الجهود لتحسين المشهد الحضري وإضفاء قيمة جمالية على البيئة العمرانية.
وأضافت في إنفوجرافيك على حسابها بتويتر أنها قامت بـ 1.331.227 م3 من أعمال النظافة، وصيانة 11.380 عمود إنارة، وإزالة 4623 من الصبات الخرسانية، ومعالجة 183.100 م2 من الأرصفة، و100.846 م2 من الحفر والهبوطات.
وتستهدف الأمانة من هذه الجهود تحقيق مستهدفات القطاع البلدي، والمحافظة على جمالية الأماكن العامة، والارتقاء بجودة حياة السكان، وتحسين المشهد الحضري للمحافظات والمراكز.