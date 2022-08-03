"أمانة الرياض" تستعرض أبرز جهودها لتحسين المشهد الحضري بالنصف الأول من 2022

وأضافت في إنفوجرافيك على حسابها بتويتر أنها قامت بـ 1.331.227 م3 من أعمال النظافة، وصيانة 11.380 عمود إنارة، وإزالة 4623 من الصبات الخرسانية، ومعالجة 183.100 م2 من الأرصفة، و100.846 م2 من الحفر والهبوطات.