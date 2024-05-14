مذاق حلو وفوائد صحية.. 1222 طناً من المانجو تنتجها 127 مزرعة في تهامة الباحة

ومن داخل بعض المزارع في مركز ناوان التابع لمحافظة المخواة تحدث المزارع محمد بن أحمد الدهري، أنه بدأ زراعة المانجو منذ نحو 12 عاماً، في أرض تمّ استصلاحُها بمساحة تبلغ أكثر من 11 ألف متر مربع وتضم نحو 250 شتلة من أشجار المانجو التي يبلغ أطوال بعضها ثمانية أمتار، مشيراً إلى أن عملية الري وسقي المياه تتم من خلال الآبار التي تم حفرها في المزرعة.