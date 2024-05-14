مذاق حلو وفوائد صحية.. 1222 طناً من المانجو تنتجها 127 مزرعة في تهامة الباحة

يشتهر القطاع التهامي في منطقة الباحة، بإنتاج فاكهة المانجو بمذاقها الحلو اللذيذ وفوائدها الصحية العديدة من خلال 127 مزرعة، وبإنتاج يصل إلى 1222 طناً.
وتتميز المانجو بأشكالها وألوانها المتنوّعة، فمنها البيضاوية والمستديرة، والصفراء والخضراء والحمراء، وتتراوح أحجام ثمرة المانجو بين صغير وكبير، ويصل طولها إلى 20 سم، ووزنها إلى كيلوغرامين اثنين، فيما يحتوي لُب المانجو على أليافٍ ناعمة وعصيرٍ وفير، ولونه يتراوح بين الأصفر الفاتح والبرتقالي الداكن.
ومن داخل بعض المزارع في مركز ناوان التابع لمحافظة المخواة تحدث المزارع محمد بن أحمد الدهري، أنه بدأ زراعة المانجو منذ نحو 12 عاماً، في أرض تمّ استصلاحُها بمساحة تبلغ أكثر من 11 ألف متر مربع وتضم نحو 250 شتلة من أشجار المانجو التي يبلغ أطوال بعضها ثمانية أمتار، مشيراً إلى أن عملية الري وسقي المياه تتم من خلال الآبار التي تم حفرها في المزرعة.
وبيّن أن للمانجو أنواعاً عدة تصل إلى 20 نوعاً، وأشهر ما تتم زراعته في مزارع المنطقة، مثل: التيمور ولانجرا والهندي والسمكة والزبدة وغيرها، مشيراً إلى أن أسعارها تراوح بين 40 و60 ريالاً للكرتون من الحجم المتوسط.
من جانبه، أشار المزارع رشيد بن حسن الزهراني؛ بما يتميّز به مركز ناوان والقطاع التهامي من خصائص للزراعة والتي كان يحرص عليها الأهالي في القدم، حيث كان يزرع الدخن والذرة والسمسم، إلى جانب زراعة المانجو والموز والليمون وغيرها من المنتجات الزراعية الأخرى.
بدوره، أوضح مدير فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة الباحة المهندس فهد بن مفتاح الزهراني؛ اهتمام الوزارة بمجال الزراعة في المنطقة التي تعكس هويتها الزراعية، مشيراً إلى أنه يوجد عديدٌ من برامج الدعم للمزارعين، مثل برنامجَي الدعم الريفي، والزراعة العضوية، إلى جانب عقد عديدٍ من ورش العمل حول المنتجات الزراعية المختلفة.
وبيّن أن إجمالي مساحة مزارع المانجو في محافظات القطاع التهامي والمراكز التابعة لها بمنطقة الباحة تبلغ 94 هكتاراً، تضم 127 مزرعة، منها 75 مزرعة في محافظة المخواة، و52 مزرعة في قلوة، مفيداً بأن إنتاجية الهكتار الواحد تقريباً بين 10 - 13 طناً من الثمار؛ ما يعني أن إنتاجية منطقة الباحة من المانجو تصل إلى 1222 طناً.