مواطن في الأفلاج يكرّم عامله بعد 48 عامًا من العمل والعِشرة الطيبة: كان أخًا وصديقًا

من جانبه، عبّر المقيم عبدالجبار عن مشاعره قائلًا: "خلال 48 عامًا من عملي مع عائلة أبو دجين لم نختلف يومًا واحدًا، فقد عاملني كأحد أبنائه، ومن يعيش في المملكة يعرف كرم الشعب السعودي وحسن تعاملهم الذي يجعلك تنسى الغربة وتشعر أنك بين أهلك".