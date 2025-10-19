مواطن في الأفلاج يكرّم عامله بعد 48 عامًا من العمل والعِشرة الطيبة: كان أخًا وصديقًا

في مشهد مؤثر يجسّد القيم النبيلة وأصالة التعامل التي يتميز بها المجتمع السعودي، أقام مواطن بمحافظة الأفلاج مأدبة عشاء احتفائية لتوديع العامل الهندي عبدالجبار، بعد أن أمضى معه 48 عامًا في العمل بمجال قطع غيار السيارات، وسط حضور عدد من الأهالي الذين شاركوا في وداعه بالهدايا والمشاعر الصادقة.
وقد غلبت لحظة الوداع مشاعر المحبة والوفاء، ولم يتمالك المواطن حمد أبو دجين دموعه وهو يودّع عامله الذي أصبح جزءًا من أسرته.
وشهد الحفل الوداعي حضورًا واسعًا من أهالي المحافظة الذين حرصوا على مشاركة لحظات التكريم وتقديم الهدايا التذكارية لعبدالجبار، في مبادرة إنسانية تعبّر عن عمق العلاقة التي امتدت لما يقارب نصف قرن بين الكفيل ومكفوله.
وأكد المواطن حمد أبو دجين أن هذا التكريم يأتي وفاءً لمسيرة طويلة من العطاء والإخلاص، قائلاً: "عبدالجبار لم يكن مجرد عامل، بل أخ وصديق عاش معنا 48 عامًا، تميز خلالها بخلقه الرفيع وأمانته وصدقه. أردنا من هذا الحفل أن نعبّر عن تقديرنا لعشرته الطيبة وسنوات العمل التي جمعتنا كأسرة واحدة".
من جانبه، عبّر المقيم عبدالجبار عن مشاعره قائلًا: "خلال 48 عامًا من عملي مع عائلة أبو دجين لم نختلف يومًا واحدًا، فقد عاملني كأحد أبنائه، ومن يعيش في المملكة يعرف كرم الشعب السعودي وحسن تعاملهم الذي يجعلك تنسى الغربة وتشعر أنك بين أهلك".
وأشاد عدد من الأهالي بهذه المبادرة التي وصفوها بمثال نادر للوفاء، مؤكدين أنها تجسّد القيم الإنسانية والمبادئ الأصيلة التي يتحلى بها أبناء المملكة في تعاملهم مع المقيمين، وتعزز روح التعايش والتقدير المتبادل بين أفراد المجتمع.
قصة المواطن حمد أبو دجين والعامل عبدالجبار لم تكن مجرد علاقة عمل، بل حكاية إنسانية امتدت 48 عامًا جسّدت أسمى معاني الإخلاص والوفاء، لتبقى شاهدًا على عمق القيم التي تميز المجتمع السعودي، حيث تتجاوز العلاقات حدود المهنة لتصبح روابط أخوة وإنسانية خالدة.