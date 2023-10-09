انطلاق معرض "ريستاتكس الشرقية العقاري" بنسخته الجديدة نهاية أكتوبر الجاري

من جانبه، أبدى الرئيس التنفيذي لشركة "رامتان لتنظيم المعارض والمؤتمرات" - الشركة المنظمة لمعارض "ريستاتكس العقارية"- محمد حسين الفراج، اعتزازه بِثقة وتشريف صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبد العزيز، أمير المنطقة الشرقية للمعرض، وحرصه على رعاية هذا الحدث العقاري الممتد لأكثر من 29 سنة، كما أثنى "الفراج" على دعم ومشاركة "وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان"والهيئة العامة للعقار، ومساندة "غرفة الشرقية" التي تُعَدُّ شريكًا إستراتيجيًّا وداعمًا لِلمعرض بِمنتديات ووِرش عملٍ استرشادية، وذات محاوِر مُثرية، روعي فيها إدراج التوجّهات العامة التي تُسهم في تحقيق غايات القطاعَين العام والخاص؛ لِتعزيز المشهد العقاري والإسكاني بِالمملكة، ومُقدمًا امتنانه وتقديره للِجهات المشاركة في نُسخ المعارض السالفة طوال الـ 29 عامًا الماضية؛ حيث تضافرت فيها الجهود والرُّؤى، فغدت "معارض ريستاتكس العقارية" من أكبر وأهم الملتقيات العقارية والتمويلية في المملكة.