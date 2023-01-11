"إكسبو الحج" يستعرض تطوير خدمات الإعاشة والتغذية لحجاج بيت الله الحرام

وبيَّن أن خدمات الإعاشة هي أولوية قصوى في سلامة الغذاء مع تحقيق الجودة والضيافة، التي تلبي رغبات المستفيد الأول الحاج، وهناك عمليات تشغيلية تعمل عليها طائفة الإعاشة، لتذليل الصعوبات في التشغيل، وتحويل القطاع إلى فرص نجاح.