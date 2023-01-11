"إكسبو الحج" يستعرض تطوير خدمات الإعاشة والتغذية لحجاج بيت الله الحرام

خصص مؤتمر ومعرض خدمات الحج والعمرة "إكسبو الحج 2023"، ضمن جلساته لليوم الثالث جلسة بعنوان "تطوير خدمات الإعاشة والتغذية لحجاج بيت الله الحرام".
وتحدث وكيل أمين العاصمة المقدسة للبلديات المهندس عبد الله الزايدي، عن دور أمانة العاصمة المقدسة والبلدية، ضمن أعمالها الرقابية، للتأكد من صحة وسلامة الأغذية المقدمة للحجاج والمعتمرين من خلال المطاعم والمنشآت التي تُقدم الغذاء، لافتًا الانتباه إلى تطور الأساليب التقنية للتأكد من صحة وجودة الطعام.
وقال أحمد بن رابح الشريف رئيس طائفة متعهدي الإعاشة بمكة المكرمة، إن متعهدي الإعاشة بمكة المكرمة بمشاركة القطاعات الحكومية تسير وفق توجيهات قيادتنا الرشيدة، مؤكدًا أن منظومة الإعاشة جزءٌ لا يتجزأ في منظومة لخدمة الحجاج سواء في مكة المكرمة أو في المشاعر المقدسة.
وبيَّن أن خدمات الإعاشة هي أولوية قصوى في سلامة الغذاء مع تحقيق الجودة والضيافة، التي تلبي رغبات المستفيد الأول الحاج، وهناك عمليات تشغيلية تعمل عليها طائفة الإعاشة، لتذليل الصعوبات في التشغيل، وتحويل القطاع إلى فرص نجاح.
وأضاف "الشريف": نحن متعهدي الإعاشة نسعى إلى تقديم ضيافة تليق بالحاج وهذا المستهدف بتعاون القطاعات الحكومية بداية من إمارة منطقة مكة ووزارة الحج وأمانة العاصمة المقدسة وهيئة الغذاء والدواء ولا ننسى دور وزارة الداخلية ممثلة بالأمن العام لتسهيل وصول أسطول من مركبات شركات الإعاشة لتقديم وجبات الحجاج في المشاعر المقدسة.
وأشار الرئيس التنفيذي للخطوط السعودية للتموين وجدي الغبان، إلى تقديم التموين السعودي للوجبات أكثر من مليار وجبة، مبرزًا التحديات التي واجهت الشركة، ومبادراتها في تقديم حلول مبتكرة في مجال الأطعمة والمشروبات والضيافة؛ لكي تغطي احتياجات ضيوف الرحمن، مقدمًا مقترحًا بتأسيس مجلس استشاري يقدم إرشادات صحية في طريقة تقديم الوجبات.
فيما لفت نائب الرئيس التنفيذي لقطاع الغذاء بالهيئة العامة للغذاء والدواء الدكتور محمد بن علي الناصر، النظر إلى جهود الهيئة، والإجراءات التنفيذية والرقابية التي تقوم بها؛ لضمان سلامة المنشآت الغذائية في نطاق العاصمة المقدسة، وآلية تنفيذ مهامها التشريعية والتفتيشية ونشر الوعي للحجاج والمعتمرين؛ بما يُسهم في المحافظة على سلامتهم وصحتهم بإذن الله.
وتناولت الجلسة تجربة القطاع الخاص في خدمات الإعاشة والتغذية من خلال تصميم باقات ضيافة مميزة ذات مواصفات فندقية عالمية، ومدى مراعاة المكونات الموجودة في الوجبة المقدمة لحجاج بيت الله الحرام، بالإضافة إلى دور طائفة متعهدي الإعاشة بمكة المكرمة في تقديم الخدمات في موسم الحج والعمرة، وفق أعلى معايير الجودة والكفاءة في تطبيق شروط سلامة الأغذية، والعمل على المتابعة والرقابة الصحية بما يكفل جودة وسلامة الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن.
وسلَّطت الجلسة الضوء على الجهود المبذولة في تقديم خدمات الإعاشة والتغذية لضيوف الرحمن، وذلك من خلال تطوير الرقابة الصحية للإعاشة وتحسين جودة الخدمات البلدية، بالإضافة إلى مراقبة متعهدي الإعاشة، والمشاركة مع الأجهزة الحكومية في الجولات الرقابية خلال مواسم الحج والعمرة.