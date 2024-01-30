"أكاديمية السعودية" تُدشّن جهازَي المحاكاة لطائرات إيرباص A320neo

وأكد الرئيس التنفيذي لأكاديمية السعودية الكابتن إسماعيل بن سلمان الكشي، حرص الأكاديمية من خلال خطتها الإستراتيجية على توفير أحدث الأجهزة بما يعزز من موقعها كمركز تدريبي معتمد من المنظمات والهيئات الدولية في قطاع الطيران وصناعة النقل الجوي، علاوةً على ما تحظى به من قاعدة مستفيدين واسعة داخل المملكة وعلى مستوى المنطقة، عادًا تدشين الجهازين الجديدين بالخطوة التي ستتبعها خطوات طموحة لتحقيق الريادة ومواكبة التطور الذي يشهده قطاع الطيران بالمملكة.