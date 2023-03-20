"الاستثمار" توقّع 14 اتفاقية خلال سباق الجائزة السعودية الكبرى للفورمولا 1

وتعمل الاتفاقيات في قطاع الرياضة على إنجاز مشاريع البنية التحتية لحلبات سباقات السيارات وإنشاء بنية تحتية جديدة لتأهيل المحترفين في رياضة المحركات، وتأسيس أكاديميات "الفورمولا 4" في المملكة وإدارة الفعاليات الرياضية الترفيهية ودعم وتفعيل خطط المستثمرين في رياضات نوعية بالإضافة إلى دعم المستثمرين في مجال الدراسات والاستشارات الرياضية.