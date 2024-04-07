الخبر تستعد للاحتفال بعيد الفطر بفعاليات ترفيهية واستعراضية وعروض حية

كشفت بلدية محافظة الخبر عن برامجها الاحتفالية خلال عيد الفطر المبارك، ابتداءً من أول أيام العيد السعيد، بعروض العرضة السعودية، والفنون الشعبية، بميدان العرضة بكورنيش الخبر، من الساعة 6 مساء، وكذلك عروض موسيقية في ساحة "جوار" ابتداءً من أول أيام العيد.
فيما تنطلق فعاليات عيد بلدية الخبر من ثاني أيام العيد، بساحة كورنيش الخبر وتستمر ثلاثة أيام، وتتضمن فعاليات ترفيهية واستعراضية والعروض الحية، والفنون الشعبية، وعروض الأكروبات وخفة اليد، والعروض البهلوانية للمتجولين، والمعزوفات الموسيقية؛ وذلك بهدف إضفاء مشاعر البهجة والسرور على السكان والزوّار.
يُذكر أن هذه الفعالية هي مبادرة مجتمعية مجانية تسعى من خلالها البلدية إلى تحسين جودة الحياة، وتُعزز مشاركة المواطن والمقيم والزائر في الأنشطة الثقافية والترفيهية، وهي ضمن الخطط الاستراتيجية لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.
من جانب آخر، جهزت البلدية حدائقها وساحاتها لاستقبال كل الأهالي والزوّار من مختلف المناطق؛ للاحتفال والمرح بهذه المناسبة السعيدة؛ بهدف تفعيل الأماكن العامة، وتوفير خيارات متعددة لسكّان وزوّار المدينة للاحتفاء بالمناسبة، ومشاركة السكان في الأنشطة والبرامج المجتمعية.