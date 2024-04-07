الخبر تستعد للاحتفال بعيد الفطر بفعاليات ترفيهية واستعراضية وعروض حية

كشفت بلدية محافظة الخبر عن برامجها الاحتفالية خلال عيد الفطر المبارك، ابتداءً من أول أيام العيد السعيد، بعروض العرضة السعودية، والفنون الشعبية، بميدان العرضة بكورنيش الخبر، من الساعة 6 مساء، وكذلك عروض موسيقية في ساحة "جوار" ابتداءً من أول أيام العيد.