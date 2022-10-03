أمير تبوك: إطلاق "داون تاون السعودية" يُجسِّد الطموح الكبير والنظرة المستقبلية لولي العهد

وقال أمير تبوك في تصريح بهذه المناسبة : "إن إطلاق سمو ولي العهد - حفظه الله - شركة داون تاون السعودية في مختلف أنحاء المملكة ومنها مدينة تبوك يأتي تجسيداً للرؤى الحكيمة والنظرة المستقبلية والطموح الكبير لسمو ولي العهد -حفظه الله -، التي سيكون لها - بمشيئة الله تعالى- أثر في مسيرة التنمية والرخاء على نحو يتناسب مع قيمة تلك المدن وما تتميز به من فرص استثمارية واقتصادية، وسيكون عاملًا مساعدًا في تعزيز النمو الاقتصادي الذي تشهده المملكة، وسيسهم في توفير فرص جديدة لشركات القطاع الخاص، وكذلك توفير فرص عمل لأبناء المناطق فيها وتحسين جودة الحياة وتطوير البنية التحتية للمدن والتي تنسجم مع مستهدفات رؤية المملكة الطموحة 2030 م ويجعلها رائدة في هذا المجال نحو اقتصاد متنوع والمساهمة في زيادة نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي".