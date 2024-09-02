طيران ناس يحتفل بتدشين 5 خطوط سير و3 وجهات جديدة بين السعودية والإمارات ليصبح أكبر ناقل جوي بين البلدين

ويتم تشغيل الوجهات الثلاث الجديدة في الإمارات بخطوط مباشرة من الرياض وجدة والمدينة المنورة. وفي الأول من سبتمبر، أطلق طيران ناس رحلات من مطار الملك خالد الدولي في الرياض إلى مطار آل مكتوم الدولي في دبي، ومن مطار الملك عبد العزيز الدولي في جدة إلى مطاري الشيخ زايد الدولي بأبوظبي والشارقة الدولي. وفي اليوم نفسه، أطلق طيران ناس رحلات مباشرة من مطار الأمير محمد بن عبد العزيز الدولي بالمدينة المنورة إلى مطار الشارقة الدولي. وفي اليوم التالي، الثاني من سبتمبر، بدأ تشغيل خط جوي جديد آخر من مطار الأمير محمد بن عبد العزيز الدولي في المدينة المنورة إلى مطار الشيخ زايد الدولي في أبو ظبي.