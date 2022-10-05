رئيس اتحاد كُتاب كازاخستان: نُقدّر الثقافة والأدب العربيين.. وجزء من شعبنا جذوره عربية

وذكر أن جزءًا من الشعب الكازاخستاني أصولهم عربية، تعود إلى المسلمين العرب الذين فتحوا كازاخستان ثم استقروا فيها، وعلى مر السنين كوّن هؤلاء مجموعة قبائل ضمن نسيج الشعب الكازخستاني، ومن بينهم 20 عائلة تحمل اسم "الفارابي"، وتسكن مدينة فاراب، وينتسب الفيلسوف الفارابي الملقب بـ"المعلم الثاني" إلى إحدى هذه الأسر.