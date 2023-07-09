"آل الشيخ" يناقش أبرز ما تحقّق في أعمال "الإسلامية" بالحج والبدء بمشروع خطة الموسم القادم

رأس وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، في مقرّ الوزارة اليوم؛ اجتماع اللجنة العليا لأعمال الوزارة في الحج والعمرة والزيارة، للاطلاع على أبرز ما تحقّق خلال موسم الحج، ومناقشة تقارير المنجزات لعمل اللجان، إلى جانب دراسة عدد من الملاحظات في الخدمات؛ لتلافيها وتطوير مستوى الخدمات النوعية في الموسم القادم بما يحقق أعلى معايير الخدمة لضيوف الرحمن.
وناقش الاجتماع مشروع الخطة التشغيلية لعمل الوزارة خلال موسم الحج القادم، والرفع بالمتطلّبات التي تسهم في إنجاح جميع الأعمال المطلوبة لخدمة حجاج بيت الله وفق ما يحقق التطلعات.
ونوه إلى العناية والرعاية الكريمة التي توليها القيادة الحكيمة لكلّ ما يخدم الحرمين الشريفين وقاصديهما من الحجاج والمعتمرين والزوار، ودعم الأجهزة الحكومية العاملة في الحج؛ ومن بينها وزارة الشؤون الإسلامية.
وشدّد على ضرورة رفع جميع الاحتياجات لمتطلبات عمل اللجان، وتنفيذ المشاريع لحج العام القادم، وتلافي أي قصور في مستوى الخدمات، وعقد الاجتماعات الدورية لدراسة أبرز التحديات واعتماد الخطط الاستراتيجية لعمل لجان الحج وفق ما يحقّق أهداف الوزارة ويتماشى مع التوجيهات السامية للرقيّ بمستوى الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن.