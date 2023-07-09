"آل الشيخ" يناقش أبرز ما تحقّق في أعمال "الإسلامية" بالحج والبدء بمشروع خطة الموسم القادم

رأس وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، في مقرّ الوزارة اليوم؛ اجتماع اللجنة العليا لأعمال الوزارة في الحج والعمرة والزيارة، للاطلاع على أبرز ما تحقّق خلال موسم الحج، ومناقشة تقارير المنجزات لعمل اللجان، إلى جانب دراسة عدد من الملاحظات في الخدمات؛ لتلافيها وتطوير مستوى الخدمات النوعية في الموسم القادم بما يحقق أعلى معايير الخدمة لضيوف الرحمن.