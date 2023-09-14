مهرجان الملك عبدالعزيز للصقور يكشف شروط وأحكام المشاركة في مسابقة الملواح للعام 2023

كما لا يجوز للصقر المشارك في مسابقة المزاين المشاركة في مسابقة الملواح، ولا يسمح للصقار المشارك في شوط المحترفين أن يشارك في أشواط المُلاك، فيما ينحصر الاشتراك في مسابقة الملواح في أنواع (حر، شاهين، جير شاهين، تبع جير، قرموشة جير، جير بيور بجميع خلطاته، حر إنتاج محلي)، على ألا يقل عرض الحر عن 16 إنشًا، وألا يقل عرض الشاهين البحري عن 15 إنشًا.