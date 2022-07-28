"الربيعة" يعلن نجاح فصل التوأم السيامي اليمني "مودة ورحمة": في سريرين منفصلين

يُذكر أنه وإنفاذًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- كان قد بدأ الفريق الطبي والجراحي في عمليات فصل التوائم السيامية صباح اليوم إجراء العملية الجراحية لفصل التوأم السيامي اليمني "مودة ورحمة" طفلتي عصماء ماجد محمد، بقيادة المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية رئيس الفريق الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة، وذلك بمستشفى الملك عبدالله التخصصي للأطفال بمدينة الملك عبدالعزيز الطبية للحرس الوطني.