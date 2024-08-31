"مركز الملك سلمان للإغاثة" يواصل جهوده الإغاثية والطبية والإنسانية في لبنان واليمن والسودان وتشاد

واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية دعمه للمرحلة الثالثة من مشروع مركز إسعاف جمعية سُبل السلام الاجتماعية في منطقة المنية شمال لبنان.
ونفَّذ المركز خلال الفترة من 16 إلى 22 أغسطس 2024م 62 مهمة إسعافية، تنوعت بين نقل المرضى من المستشفيات وإليها، وتقديم خدمات إسعاف لجرحى حوادث السير في مدينة المنية، استفاد منها المجتمع المستضيف والمحتاجون من السوريين والفلسطينيين.
ويأتي ذلك في إطار مشروع دعم الخدمات والنقل الإسعافي بمناطق اللاجئين والمجتمع المستضيف في لبنان.
وواصل مركز الغسيل الكلوي بمديرية الغيضة في محافظة المهرة اليمنية تقديم خدماته الطبية للمستفيدين بدعم سخي من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية.
واستقبل المركز خلال شهر يوليو 2024م 126 مريضًا، بينهم 54 مريضًا، حصلوا على 446 جلسة غسيل كلوي مجدولة، و3 جلسات إسعافية، بينما تلقى 75 مريضًا خدمات المعاينة والفحوصات الطبية في عيادة أمراض الكلى، وبلغت نسبة الذكور 46%، ونسبة الإناث 54%، بينما شكلت نسبة النازحين 16%، والمقيمين 83%، وشكلت نسبة اللاجئين 1%.
ويأتي ذلك امتدادًا للمشاريع الإنسانية التي تقدمها السعودية ممثلة بالمركز؛ لرفع إمكانات القطاع الصحي، والمحاولة من تخفيف معاناة الشعب اليمني الشقيق.
كما واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية تنفيذ مشروع الإمداد المائي والإصحاح البيئي في مديريات ميدي وحرض وحيران وعبس بمحافظة حجة، ومخيم الأزهور بمديرية رازح بمحافظة صعدة.
وجرى خلال شهر يوليو 2024م ضخ 41.663.000 لتر من المياه الصالحة للاستخدام، وضخ 4.343.000 لتر من المياه الصالحة للشرب، وتنفيذ 156 نقلة مخصصة لإزالة المخلفات من مخيمات النازحين بمحافظة حجة. كما ضخ في محافظة صعدة 210.000 لتر من المياه الصالحة للشرب، وضخ 210.000 لتر من المياه الصالحة للاستخدام، استفاد منها 30.100 فرد.
كذلك قدمت عيادات مركز الجعدة الصحي في مديرية ميدي بمحافظة حجة خدماتها العلاجية لـ8.425 مستفيدًا خلال شهر يوليو 2024م، وذلك بدعم من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية.
وراجع عيادة الطوارئ 3.657 حالة، وعيادة الباطنية 1.333 مستفيدًا، وعيادة الأطفال 1.468 طفلاً، وعيادة المصابين بالأوبئة 986 مريضًا، وعيادة النساء والولادة 941 مستفيدة، وقسم التوليد 40 حالة.
وفي مجال الخدمات المرافقة أجرى قسم المختبر 2.936 فحصًا مخبرًّيا، واستفاد من قسم الأشعة 1.026 فردًا، والصيدلية 7.899 مستفيدًا، وعيادة الإحالة الطبية 115 حالة، وقسم الجراحة والتضميد 328 مستفيدًا، والملاحظة 3.172 مستفيدًا، وراجع قسم نقل الدم 71 مستفيدًا، فيما جرى تنفيذ 8 أنشطة للتخلص من النفايات.
كما وزّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس الأول 780 سلة غذائية في محلية أبو حمد بولاية نهر النيل في جمهورية السودان، استفاد منها 4.485 فردًا من الأسر الأكثر احتياجًا من النازحين والمتضررين من السيول والأمطار، وذلك ضمن المرحلة الثانية من مشروع دعم الأمن الغذائي في جمهورية السودان لعام 2024م.
من جهة أخرى، وزّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس الأول 900 سلة غذائية في مدينة دقنا بإقليم حجر لميس في جمهورية تشاد، استفاد منها 5.400 فرد من الفئات الأكثر احتياجًا، وذلك ضمن مشروع دعم الأمن الغذائي في جمهورية تشاد لعام 2024م.
ويأتي ذلك في إطار المشاريع الإغاثية والإنسانية التي تقدمها السعودية عبر ذراعها الإنسانية (مركز الملك سلمان للإغاثة) للعديد من الدول والشعوب المحتاجة والمتضررة حول العالم.