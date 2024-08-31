"مركز الملك سلمان للإغاثة" يواصل جهوده الإغاثية والطبية والإنسانية في لبنان واليمن والسودان وتشاد

وفي مجال الخدمات المرافقة أجرى قسم المختبر 2.936 فحصًا مخبرًّيا، واستفاد من قسم الأشعة 1.026 فردًا، والصيدلية 7.899 مستفيدًا، وعيادة الإحالة الطبية 115 حالة، وقسم الجراحة والتضميد 328 مستفيدًا، والملاحظة 3.172 مستفيدًا، وراجع قسم نقل الدم 71 مستفيدًا، فيما جرى تنفيذ 8 أنشطة للتخلص من النفايات.