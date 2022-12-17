بفنيْ "العازي" و"الهمبل".. الهجانة السلطانية تستعرض في مهرجان الإبل

واختتم استعراض الهجانة السلطانية بـ "فن العازي" وهو أحد الفنون التقليدية التراثية في سلطنة عمان الذي يقام في المحافل والمناسبات الرسمية والوطنية، وهو عبارة عن فن يعتمد على الصوت وترديد الأشعار الحماسية، ويعبّر عن روح الفخر والولاء والاعتزاز بالقيم الوطنية، ويستخدم في الترحيب والمدح وسرد الإنجازات.