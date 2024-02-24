داركو تكشف جديد مشاريعها في ريستاتكس العقاري بالرياض

أعلنت شركة داركو العقارية عن رعايتها الماسية لمعرض ريستاتكس العقاري المقام في مدينة الرياض خلال الفترة الحالية، حيث تأتي هذه الرعاية استمراراً لدعم الشركة للحراك المميز الذي يشهده القطاع العقاري في المملكة في ضوء رؤية 2030 والتي أولت أهمية قصوى من برامجها ومبادراتها للنهوض بمشاريع الإسكان وتمكين المواطنين من الحصول على السكن المناسب، كما تميزت داركو خلال المعرض بجناحها الذي كشفت خلاله عن عدد من مشاريعها، ومن أبرزها مشروع داركو الأول الذي يجري تنفيذه بحي الصفا بجدة، ويتكون من 20 مبنى سكنياً تضم 184 وحدة سكنية، ويتمتع بمرافق خاصة تشمل حدائق وجلسات خارجية ومناطق ترفيهية.