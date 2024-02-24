داركو تكشف جديد مشاريعها في ريستاتكس العقاري بالرياض

أعلنت شركة داركو العقارية عن رعايتها الماسية لمعرض ريستاتكس العقاري المقام في مدينة الرياض خلال الفترة الحالية، حيث تأتي هذه الرعاية استمراراً لدعم الشركة للحراك المميز الذي يشهده القطاع العقاري في المملكة في ضوء رؤية 2030 والتي أولت أهمية قصوى من برامجها ومبادراتها للنهوض بمشاريع الإسكان وتمكين المواطنين من الحصول على السكن المناسب، كما تميزت داركو خلال المعرض بجناحها الذي كشفت خلاله عن عدد من مشاريعها، ومن أبرزها مشروع داركو الأول الذي يجري تنفيذه بحي الصفا بجدة، ويتكون من 20 مبنى سكنياً تضم 184 وحدة سكنية، ويتمتع بمرافق خاصة تشمل حدائق وجلسات خارجية ومناطق ترفيهية.
كما طرحت خلال المعرض عدد من مشاريعها الجديدة في الرياض وجدة مثل داركو دايموند وداركو فالي وداركوا ويسس وداركو هيلز وعدد من المشاريع الأخرى.
كما تم الإعلان عن انطلاق الشركة الشقيقة لداركو شركة دوام لخدمات ما بعد البيع وإدارة الأملاك والتي سوف تقدم خدماتها لعملاء داركو وفقاً لأفضل المعايير التي تحقق الاستدامة.
ووقعت شركة داركو خلال فترة المعرض عدداً من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم مع أهم الجهات التمويلية والموردين وسلاسل الإمداد لتقديم أفضل منتج عقاري للعميل وبأسهل الطرق التمويلية.
وعن رعاية داركو لمعرض ريستاتكس ومشاركتها في المعرض تحدث الرئيس التنفيذي لشركة داركو العقارية الدكتور عمر القحطاني قائلاً: نحرص في داركو على المشاركة بفعالية في مثل هذه المعارض التي تسهم في نمو وتطوير القطاع العقاري في المملكة والذي نعتبر أنفسنا جزءاً منه نؤثر ونتأثر مثل غيرنا من مكونات هذا القطاع الحيوي، لذلك حرصنا أن نعرض أحدث وأهم مشاريعنا من خلال هذا المعرض وهو مشروع داركو الأول الذي سيتم إنجازه خلال الأشهر القليلة المقبلة ضمن المعرض كنموذج يوضح الرؤية والمعايير التي تنطلق منها داركو لتنفيذ مشاريعها.
وحول إطلاق شركة دوام أوضح القحطاني بأن دوام ستعمل على تحسين تجربة العملاء في خدمات ما بعد البيع، وتعمل على معالجة العديد من السلبيات التي كانت تظهر خصوصاً في المشاريع ذات المنافع المشتركة بين السكان، حيث إن إطلاق دوام يعكس تجربة داركو العريضة في مجالها والتي رأت من خلالها ضرورة وجود شركة متخصصة تقدم خدمات ما بعد البيع للعملاء.