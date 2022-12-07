بـ4 ملايين دولار.. تبرع سخي من خادم الحرمين للجامعة الإسلامية بباكستان

أعلن سفير المملكة بباكستان نواف بن سعيد المالكي عن وصول دعم سخي من مقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز للجامعة الإسلامية العالمية بإسلام آباد بمبلغ 4 ملايين دولار؛ لمساعدة الجامعة لسد العجز المالي في ميزانيتها.
جاء ذلك أثناء افتتاحه، يوم أمس الثلاثاء، فعاليات الأسبوع الثقافي السنوي للعام 2022م الخاص بطلاب وطالبات الجامعة الإسلامية العالمية بإسلام أباد، حيث ضجّ مكان الحفل بالتصفيق الحار والتفاعل الكبير من الحضور بعد سماع الخبر المتعلق بالتبرع السخي من قبل خادم الحرمين.
وأكد السفير في كلمته التي ألقاها في الحفل أن هذا المعرض يعكس الصورة الحقيقية لطابع الجامعة الإسلامي والعالمي.
وقال: هذه الأنشطة التي نظمتها الجامعة بهذه الطريقة المثالية ستوفر منصة للشباب لعرض المواهب والاستفادة من طاقاتهم، والإسلام دين سلام، وهذه هي الرسالة التي يمكننا نشرها من خلال المؤسسات التعليمية والشباب.
وفي حديثه عن العلاقات الباكستانية السعودية، قال السفير: البلَدان لديهما علاقات أخوية عميقة الجذور وتاريخية.
وقد افتتح الحفل بحضور رئيس هيئة التعليم العالي بدولة باكستان الدكتور مختار أحمد ورئيس الجامعة الإسلامية الدكتور هذال بن حمود العتيبي والذي قال: "إننا في الجامعة حريصون على التركيز على احتياجات المجتمع ونبذل قصارى جهدنا لجذب الشباب نحو المبادرات التي تعود بالفائدة على المجتمع".
وأكد أن الشباب هم أكبر عامل للتغيير وأن هذه المعارض أكبر مثال على ذلك؛ حيث شاركوا في العشرات من الفعاليات التي قدمتها الجامعة في منابر مختلفة للطلاب الموهوبين من الشباب للتألق وخدمة المجتمع والإنسانية.
وشدد على أن الطلاب لهم الأولوية القصوى لإدارة الجامعة وهذا هو السبب في إطلاق مركز تيسير للطلاب.
وقدم الدكتور هذال شكره لخادم الحرمين الشريفين على الدعم المالي المستمر للجامعة.
وكان من ضمن الحضور الملحق الإعلامي بسفارة المملكة في باكستان الدكتور نايف بن مطلق العتيبي ونائب الملحق الثقافي محمد المدني ودبلوماسيون من دول إسلامية أخرى، ووكلاء الجامعة، ومستشارو الطلاب.
من جهته، قال الدكتور مختار أحمد رئيس هيئة التعليم العالي بدولة باكستان: إن دور الجامعات حيوي في جميع أنحاء العالم لأن كل دولة تعتمد على ما تقدمه مؤسسات التعليم العالي.
وأضاف: الحكومة حريصة على جعل الشباب متوافقاً ومنافساً وفقاً للاحتياجات الحديثة حتى تسهم عقول الشباب في التقدم الاجتماعي والاقتصادي للبلاد.
وشدد على أهمية أن يقوم قطاع التعليم بنقل المعرفة والتكامل مع المجتمع، ومشيراً إلى أن الجامعات يجب أن تعمل وفق احتياجات المجتمع من خلال تقديم سلسلة من الأنشطة التي تستحق التقدير.
وسيستمر المعرض حتى التاسع من شهر ديسمبر الحالي حيث يحتوي على العديد من الفعاليات كتنظيم مهرجان الطعام ومعرض للكتاب ومعرض للزهور والقاء الخطب ومعرض للخط العربي ومعرض فنون ومسابقات عديدة.