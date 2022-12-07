بـ4 ملايين دولار.. تبرع سخي من خادم الحرمين للجامعة الإسلامية بباكستان

جاء ذلك أثناء افتتاحه، يوم أمس الثلاثاء، فعاليات الأسبوع الثقافي السنوي للعام 2022م الخاص بطلاب وطالبات الجامعة الإسلامية العالمية بإسلام أباد، حيث ضجّ مكان الحفل بالتصفيق الحار والتفاعل الكبير من الحضور بعد سماع الخبر المتعلق بالتبرع السخي من قبل خادم الحرمين.