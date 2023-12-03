"الحج" تطلق جائزتي "لبيتم" و"مبدعون" لخدمة ضيوف الرحمن.. وهنا تفاصيلها

أعلنت وزارة الحج والعمرة عن بدء التسجيل في جائزة "لبيتم" للتميز في خدمات ضيوف الرحمن، وتعتبر تقديرًا للدول التي تبرز في تنظيم وتقديم خدمات مناسك الحج بشكل متميز، ويتم منح هذه الجائزة وفقًا لمعايير محددة، تستند إلى جوانب متعددة من تنظيم البعثة؛ بما في ذلك التوثيق، وإيجار السكن والإعاشة، ووسائل النقل الداخلية والخارجية.