خبير الأمن النووي لـ"سبق": دورة الحماية من أسلحة الدمار الشامل تميّزت بحضور واسع وتنظيم متقن

وأشار إلى أن محاضري الدورة كانوا خبراء وأطباء من وزارة الدفاع البريطانية، متخصصين في مواجهة التهديدات الإشعاعية والكيميائية والبيولوجية (CBRN). وبيّن أن التدريب شمل كيفية إسعاف وإنقاذ المصابين بالتلوث الإشعاعي أو الكيميائي أو البيولوجي، وطرق التعامل معهم وتنفيذ إجراءات المواجهة الأولية. وأضاف أن التمرين العملي امتد يومين، وركز على إنقاذ المصابين بتلوث كيميائي وإزالة التلوث والتأكد من استقرار حالاتهم لمنع المضاعفات.