خبير الأمن النووي لـ"سبق": دورة الحماية من أسلحة الدمار الشامل تميّزت بحضور واسع وتنظيم متقن

اختتم المؤتمر الدولي الرابع للطب العسكري في الرياض، الذي نظمته وزارة الدفاع ممثلةً في الإدارة العامة للخدمات الطبية العسكرية، بمشاركة متحدثين من 32 دولة، وبرنامج علمي تجاوز 20 جلسة وورشة عمل.
وفي تصريح لـ"سبق"، أكد خبير الأمن النووي والحماية من الإشعاع الدكتور عبدالوالي العجلوني تميّز دورة الحماية من أسلحة الدمار الشامل، التي أشرف عليها علميًا، وحضورها اللافت.
أُقيم المؤتمر خلال الفترة من 16 إلى 20 نوفمبر 2025م، وشهد حضور نخبة من الخبراء المحليين والدوليين تحت شعار: "الرعاية الحرجة: التعاون، والرحمة، والالتزام – نحو تطوير الابتكار في الطب العسكري وطب الفضاء".
وهدف المؤتمر إلى تعزيز الجاهزية الطبية العسكرية، ورفع كفاءة الطب الميداني وإدارة الكوارث، وتطوير السياسات الصحية العسكرية بما يتوافق مع المعايير الدولية. وتضمّن برنامجًا علميًا مكثّفًا شمل أكثر من 20 جلسة وورش عمل متخصصة، إلى جانب مؤتمرين مصاحبين لطب الجو والفضاء والجمعية السعودية للرعاية الحرجة (SCCS). كما شاركت جهات حكومية وشركات محلية ودولية في المعرض المصاحب لاستعراض أحدث التقنيات في الطب العسكري والرعاية الميدانية المتقدمة.
وشهد نائب رئيس هيئة الأركان العامة الفريق الركن فهد بن عبدالله الغفيلي تخريج 12 دورة تخصصية في مجالات الرعاية الحرجة الميدانية، والكوارث، وطب الغوص، وطب الجو والفضاء والطيران، والطب البحري.
وفي حديثه لـ"سبق"، أوضح الدكتور "العجلوني" مشاركته في المؤتمر كمشرف علمي على دورة الحماية من أسلحة الدمار الشامل، التي امتدت خمسة أيام وتضمّنت محاضرات نظرية وتطبيقات عملية.
وأشار إلى أن محاضري الدورة كانوا خبراء وأطباء من وزارة الدفاع البريطانية، متخصصين في مواجهة التهديدات الإشعاعية والكيميائية والبيولوجية (CBRN). وبيّن أن التدريب شمل كيفية إسعاف وإنقاذ المصابين بالتلوث الإشعاعي أو الكيميائي أو البيولوجي، وطرق التعامل معهم وتنفيذ إجراءات المواجهة الأولية. وأضاف أن التمرين العملي امتد يومين، وركز على إنقاذ المصابين بتلوث كيميائي وإزالة التلوث والتأكد من استقرار حالاتهم لمنع المضاعفات.
وأكد العجلوني أن الدورة كانت مميزة بحضور قرابة 75 مشاركًا من مختلف القطاعات والرتب، وهي أول دورة تُنظَّم بهذا المستوى ضمن فعاليات المؤتمر، مشيدًا بما احتواه البرنامج من مشاركات علمية وتنظيم احترافي.
ويجسد المؤتمر الدولي للطب العسكري التزام وزارة الدفاع بتطوير منظومة الطب العسكري ومواكبة أحدث الممارسات العالمية، دعمًا لمسيرة التحول الوطني ورؤية 2030.