خبير في التخطيط الإستراتيجي: ثقافة "العمل عن بُعد" قادمة بقوة.. ببصمة سعودية!

وقال "الحازمي": هناك نقاط قوة ونقاط ضعف وفرص وتهديدات في تطبيق ثقافة العمل عن بُعد، ونقاط القوة تكمن في المرونة في العمل وتوفير الوقت والمال المستغرق في السفر والتنقل والقدرة على التوظيف من أي مكان في العالم، كما ذكرنا سابقاً، أما نقاط الضعف فتكمن في أنه قد يكون من الصعب بناء الروابط الفردية والثقة بين الفريق الواحد، وقد يكون التواصل أكثر تحدياً، ومن الصعب فصل العمل عن الحياة الشخصية، إذا عدنا إلى الفرص المقدّرة على الوصول إلى مجموعة أكبر من المواهب والقدرة على العمل في أوقات مرنة.