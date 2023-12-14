لا يراه الراجل أو السائق.. شاهد حادثٌ يكشف خطر "القاتل الأسود" يبرزه "المسند"

قال أستاذ المناخ بجامعة القصيم "سابقًا"، نائب رئيس جمعية الطقس والمناخ السعودية الدكتور عبدالله المسند: إن "القاتل الأسود Black Ice" يحل في المناطق الممطورة ثلجًا، وقد يتسبب في عشرات الحوادث داخل المدن وخارجها".
وأوضح "المسند"، أن الثلج الأسود هو عبارة عن طبقة أو شريحة ثلج شفاف لا لون له، وذو سماكة رقيقة، يتكون فوق الطرق المعبدة، والممرات عندما تكون رطبة، ولا يراه الراجل أو السائق.
ووفق فيديو، أبان: "يعمل الثلج الأسود على حرف وزحزحة السيارات، وصعوبة التحكم بها؛ مما ينتج عنه خسائر مادية كبيرة، وربما خسائر في الأرواح".
وتابع: عبر حسابه على منصة "إكس": "الثلج الأسود يعمل في السيارة كما يعمل الزيت عندما يُرَاق في الطرق فتصبح زلقة".