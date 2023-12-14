لا يراه الراجل أو السائق.. شاهد حادثٌ يكشف خطر "القاتل الأسود" يبرزه "المسند"

القاتل الأسود Black Ice يحل في المناطق الممطورة ثلجاً، وقد يتسبب بعشرات الحوادث داخل المدن وخارجها، والثلج الأسود هو عبارة عن طبقة وشريحة ثلج شفاف لا لون له، وذو سماكة رقيقة، يتكون فوق الطرق المعبدة، والممرات عندما تكون رطبة، ولا يراه الراجل أو السائق، فيعمل على حرف وزحزحة… pic.twitter.com/72ujtwfsx2