محليات

داخل مركبة بضائع.. شرطة القنفذة تقبض على مقيمٍ روّج 199 كجم قات

توقيفه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه وإحالته إلى جهة الاختصاص
داخل مركبة بضائع.. شرطة القنفذة تقبض على مقيمٍ روّج 199 كجم قات

قبضت شرطة محافظة القنفذة على مقيمٍ من الجنسية الهندية؛ لترويجه (199) كيلوجرامًا من القات المخدر مخفية داخل مركبة لنقل البضائع.

وتم توقيفه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى جهة الاختصاص.

وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني 995@gdnc.gov.sa، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.

شرطة محافظة القنفذة

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