40 دقيقة تُنهي معاناة شاب مع مضاعفات السمنة بمستشفى سليمان الحبيب بالقصيم

وأضاف "الرواشدة" أن الشاب أُخضع لعدة فحوصات دقيقة كقياس القدرات التنفسية، والأداء الوظيفي للرئتين، واختبار التخدير للتحقق من قدرته على تحمل الأدوية المستخدمة للتخدير، والحد من فرص تَعَرضه لأي مضاعفات. ومن ثم أُجريت له عملية تكميم معدة عبر المنظار، استمرت نحو 40 دقيقة، ومضت وفقًا للخطة العلاجية، ودون أية مضاعفات ولله الحمد. وخرج المريض إلى منزله بعد أن أمضى يومًا واحدًا فقط قيد التنويم والرعاية الطبية الحثيثة.