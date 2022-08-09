40 دقيقة تُنهي معاناة شاب مع مضاعفات السمنة بمستشفى سليمان الحبيب بالقصيم

نجح فريق طبي جراحي متخصص في مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالقصيم، في إجراء عملية تكميم معدة لشاب (18 عامًا)، عانى -رغم صغر سنه- من السمنة المفرطة، وحزمة من التبعات الحادة، أبرزها مشاكل في الحركة، وفي التنفس خاصة أثناء النوم.
وقال الدكتور فراس الرواشدة استشاري جراحة السمنة والمناظير والجراحة العامة، رئيس الفريق الطبي المعالج: بينت الفحوصات الأولية، أن وزن المريض يتجاوز 207 كيلوجرام، وبلغ مؤشر كتلة جسمه 67، إضافة إلى أن طوله 176 سنتيمترًا، وتسببت السمنة المفرطة في الكثير من المضاعفات لديه؛ حيث عانى من عدم القدرة على التحرك والتنفس بشكل طبيعي، إضافة إلى الآثار النفسية والاجتماعية السيئة، كالقلق والاكتئاب.
وأضاف "الرواشدة" أن الشاب أُخضع لعدة فحوصات دقيقة كقياس القدرات التنفسية، والأداء الوظيفي للرئتين، واختبار التخدير للتحقق من قدرته على تحمل الأدوية المستخدمة للتخدير، والحد من فرص تَعَرضه لأي مضاعفات. ومن ثم أُجريت له عملية تكميم معدة عبر المنظار، استمرت نحو 40 دقيقة، ومضت وفقًا للخطة العلاجية، ودون أية مضاعفات ولله الحمد. وخرج المريض إلى منزله بعد أن أمضى يومًا واحدًا فقط قيد التنويم والرعاية الطبية الحثيثة.
وأوضح أن إجراء تكميم المعدة يُعد أحد الحلول العلاجية المتنوعة التي تقدّمها مستشفيات الدكتور سليمان الحبيب، ويؤدي إلى تقليل حجم المعدة؛ وبالتالي تقليل مقدار الطعام الذي يمكن للشخص استهلاكه، علاوةً على ذلك يستحث الإجراء تغييرات هرمونية تساعد على إنقاص الوزن.
جدير بالذكر أن مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية توفر حلولًا متنوعة ومتكاملة لعلاج السمنة تتضمن العلاج الغذائي والسلوكي والرياضي، إلى جانب الخيارات الجراحية للقضاء على زيادة الوزن والبدانة؛ علاوة على أنه يقدم رعاية صحية تتلاءم مع التوصيات الأوروبية في هذا الصدد، كما أنها تمتلك سجلًّا حافلًا من الجوائز والاعترافات الدولية، مثل شهادة المركز السعودي لاعتماد المنشآت الصحية CBAHI، وشهادة اعتماد اللجنة الدولية المشتركة لجودة منشآت الرعاية الصحيةJCI، وشهادة الاعتماد من المؤسسة الأمريكية للاعتماد والتميز SRC.