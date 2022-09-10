بعد واقعة الـ3 صفوف باليابان.. "القشقري": لا بد من حلٍّ للفوضى العارمة أمام المدارس

ويروي "القشقري" مشهدًا من اليابان ويقول: "أنا لا أحب المقارنات، لكني هنا أنقل مشهدًا رأيته بأم عيني في سفرية لي لليابان قبل سنوات، وكان أمام إحدى المدارس الابتدائية، وهو سلاسة وانسيابية ثلاثة صفوف عند البوابة للحضور والانصراف، وهي صفوف يختلف مسار كل منها عن الآخر، فالمسار الأقرب للبوابة هو للطلاب والطالبات المشاة بمفردهم أو بصحبة ذويهم، والثاني للسيارات الحاملة للطلاب والطالبات، والثالث للحافلات التي تنقلهم، دون أي تزاحم أو تقاطع أو تدافع أو مشروع حوادث أو مسلسل مضاربات، رغم عدد الناس الكثير، وتحت إشراف من موظفي المدرسة، ودون أي ضوضاء أو تلوث بصري؛ بل هدوء ونظام حضاري ومدهش يثير الإعجاب".