8 متسترين.. ضبط 11958 مخالفاً لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود

أسفرت الحملات الميدانية المشتركة لمتابعة وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، التي تمّت في مناطق المملكة كافة، وذلك للفترة من 26 / 11 / 1444 هـ؛ الموافق 15 / 6 / 2023م، حتى 3 / 12 / 1444هـ؛ الموافق 21 / 6 / 2023م، عن ضبط (11958) مخالفاً؛ منهم (6481) مخالفًا لنظام الإقامة، و(3427) مخالفًا لنظام أمن الحدود، و(2050) مخالفًا لنظام العمل.