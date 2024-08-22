"تأميني" شريكًا فعَّالًا لدعم مستقبل الرياضة وجعله مزدهرًا بما يتوافق مع رؤية السعودية 2030 من خلال رعاية 12 ناديًا رياضيًّا

أعلنت شركة رسن المالكة للعلامة التجارية "تأميني" عن رعايتها لـ12 ناديًا من أندية دوري المحترفين السعودي "روشن"، في خطوة تهدف إلى دعم وتمكين القطاع الرياضي في المملكة. تعكس هذه الرعاية التزام الشركة بتعزيز البيئة الرياضية الاستثمارية تماشيًا مع أهدافها الاستراتيجية وتطلعات رؤية السعودية 2030.
الجدير بالذكر أن شركة رسن تعمل على حلولٍ تقنيّة تأمينية ومالية؛ لتنمية الاقتصاد الرقمي، ودعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة وتمكينها، وتحسين جودة حياة المواطن والمقيم من خلال تطويع التقنيات الفريدة من نوعها على مستوى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا؛ لتلبية تطلُّعات المُستخدم، كما تضم علامات تجاريةً أخرى مثل ورشتي، أول مزاد، وتريزا.
وأوضح الرئيسُ التنفيذي لشركة رسن القابضة الأستاذ مؤيد الفلاج، أهميةَ الدور الرياضي قائلًا: "إن الشركة تمرّ بمرحلة تحوّل تقني تسعى من خلالها إلى استخدام التكنولوجيا لخدمة جميع المواطنين والمقيمين والزوار في المملكة، وفي إطار إيماننا بأهمية الدور الرياضي نعتزّ برعايتنا لـ12 ناديًا من أندية دوري "روشن"، ونفتخر بشراكتنا مع كلٍّ منها.
وأضاف "الفلّاج": "يتمتّع المجال الرياضي في المملكة باهتمام كبير من قِبل القيادة الرشيدة؛ ممّا دفعنا لدعم وتمكين الأندية السعودية. ونعمل باستمرار على توسيع شراكتنا مع الأندية التي نقوم برعايتها.
الجدير بالذكر أنَّ الرعايات قد أبرمت مع أندية: الشباب، والاتفاق، والرائد، والوحدة، والفتح، والخليج، والفيحاء، والأخدود، والخلود، وضمك، والعروبة، والرياض.