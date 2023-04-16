سحب ركامية تترافق بأمطار متفاوتة الغزارة تؤثر على أجزاء عدة من الوسطى وتمتد لأجزاء من الشرقية

لا تزال آخر صور الأقمار الاصطناعية المستلمة ترصد تكاثر للسحب الركامية على أجزاء واسعة من وسط المملكة السعودية، متمثلة في منطقة الرياض إداريًّا بما فيها العاصمة والقصيم وجنوب حائل، وتترافق هذه السحب بهطول أمطار متوسطة إلى غزيرة تُصحَب بحدوث العواصف الرعدية أحيانًا وتساقط البرديات.
ويبين راصد البروق أيضًا كثافة البروق على الأجزاء الشمالية الغربية من منطقة الرياض (الدوادمي، عفيف، القويعية) بحيث تتعرض هذه المحافظات لأمطار غزيرة مصحوبة بحدوث العواصف الرعدية. ويجدر تنبيه هذه المناطق من شدة العواصف الرعدية والاحتماء داخل المباني.
وتشير نواتج المحاكاة الحاسوبية إلى توقعات بتحرك الأحزمة الماطرة للشرق خلال الساعات القادمة لتؤثر على أجزاء متفرقة من المنطقة الشرقية، وتترافق بهطول أمطار خفيفة إلى متوسطة، قد يتخللها بعض البؤر الغزيرة في نطاقات جغرافية ضيقة وتصحب بحدوث الرعد في حينها.