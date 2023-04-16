سحب ركامية تترافق بأمطار متفاوتة الغزارة تؤثر على أجزاء عدة من الوسطى وتمتد لأجزاء من الشرقية

لا تزال آخر صور الأقمار الاصطناعية المستلمة ترصد تكاثر للسحب الركامية على أجزاء واسعة من وسط المملكة السعودية، متمثلة في منطقة الرياض إداريًّا بما فيها العاصمة والقصيم وجنوب حائل، وتترافق هذه السحب بهطول أمطار متوسطة إلى غزيرة تُصحَب بحدوث العواصف الرعدية أحيانًا وتساقط البرديات.