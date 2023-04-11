"تحفيظ القرآن الكريم" بجازان تُكَرّم الفائزين في مسابقة حفظ القرآن وحسن الصوت

وشَهِدَ الحفل عرضًا مرئيًّا عن المسابقة التي استمرت 15 يومًا وشارك فيها 221 مشاركًا ومشاركة في مسارات المسابقة الأربعة التي هدفت إلى تثبيت حفظ كتاب الله تعالى، وتحسين أداء المشاركين، والتنافس في تلاوة كتاب الله الكريم.