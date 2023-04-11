"تحفيظ القرآن الكريم" بجازان تُكَرّم الفائزين في مسابقة حفظ القرآن وحسن الصوت

أقامت الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بمنطقة جازان مساء أمس، حفل تكريم لـ27 فائزًا وفائزة في مسابقة الشيخ جمعان بن مزهر الحمراني لحفظ القرآن الكريم وحسن الصوت، بحضور مدير عام فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد أسامة المدخلي؛ وذلك بفندق نوفتيل جيزان.
وشَهِدَ الحفل عرضًا مرئيًّا عن المسابقة التي استمرت 15 يومًا وشارك فيها 221 مشاركًا ومشاركة في مسارات المسابقة الأربعة التي هدفت إلى تثبيت حفظ كتاب الله تعالى، وتحسين أداء المشاركين، والتنافس في تلاوة كتاب الله الكريم.
كما استمع الحضور إلى نماذج لقراءات الحفاظ.. وفي ختام الحفل تم تكريم الفائزين والفائزات بالمسابقة والداعمين والمتعاونين مع الجمعية.