"وزارة الحج" تدعو مؤسسات العمرة والوكلاء الخارجيين لتوثيق عقود السكن عبر منصة "نسك مسار"

وبدأ العمل بهذا التوجيه اعتبارًا من انطلاق موسم العمرة في 14 ذي الحجة 1446، وفي هذا الإطار شددت الوزارة على أهمية توثيق العقود مبكرًا، والالتزام بالضوابط المعتمدة، لتفادي أي تأخير في إصدار التأشيرات أو التعرض لإجراءات نظامية.