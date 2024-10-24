فيصل بن فرحان: المملكة تدعم تعزيز المؤسسات الدولية لضمان تلبية احتياجات جميع الدول

نيابةً عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ترأس الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، وزير الخارجية، وفد المملكة المشارك في قمة بريكس بلس 2024، التي عُقدت في مدينة قازان الروسية. وتأتي مشاركة المملكة كدولة مدعوة للانضمام إلى مجموعة بريكس.
وفي كلمته خلال القمة، نقل الأمير فيصل تحيات خادم الحرمين الشريفين وولي العهد رئيس مجلس الوزراء إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وقادة دول مجموعة بريكس، معربًا عن شكره لحفاوة الاستقبال وكرم الضيافة.
وأشار سموه إلى النمو المتزايد في العلاقات بين المملكة ودول مجموعة بريكس، حيث تجاوز حجم التجارة الثنائية مع دول المجموعة 196 مليار دولار في عام 2023، وهو ما يمثل 37% من إجمالي التجارة الخارجية للمملكة. وأكد أن القمة تشكل فرصة لتعزيز التعاون لمواجهة التحديات العالمية ودعم التنمية المستدامة.
وفي حديثه عن الشأن الدولي، أعرب وزير الخارجية عن قلق المملكة من تصاعد التوترات العالمية، موضحًا أن المملكة تدعم تعزيز المؤسسات الدولية لضمان تلبية احتياجات جميع الدول، مشيرًا إلى أن التوترات الحالية تُضعف فاعلية المنتديات الدولية.
كما تطرق إلى الوضع في غزة، محذرًا من خطورة استمرار العدوان الإسرائيلي على الأمن الإقليمي والدولي، وأكد على ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار، وتقديم المساعدات الإنسانية، والإفراج عن الرهائن. وبيّن أهمية مبادرة المملكة الأخيرة، "التحالف الدولي لتنفيذ حل الدولتين"، كخطوة نحو إحلال السلام في المنطقة.
واختتم سموه كلمته بالتأكيد على مواصلة المملكة تعزيز شراكاتها مع دول مجموعة بريكس وتوسيع آفاق التعاون لتحقيق التنمية والازدهار.
شارك في القمة عدد من المسؤولين السعوديين، من بينهم سفير خادم الحرمين الشريفين لدى روسيا الاتحادية عبدالرحمن الأحمد، ومدير عام مكتب وزير الخارجية عبدالرحمن الداود.