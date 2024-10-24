فيصل بن فرحان: المملكة تدعم تعزيز المؤسسات الدولية لضمان تلبية احتياجات جميع الدول

كما تطرق إلى الوضع في غزة، محذرًا من خطورة استمرار العدوان الإسرائيلي على الأمن الإقليمي والدولي، وأكد على ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار، وتقديم المساعدات الإنسانية، والإفراج عن الرهائن. وبيّن أهمية مبادرة المملكة الأخيرة، "التحالف الدولي لتنفيذ حل الدولتين"، كخطوة نحو إحلال السلام في المنطقة.