شعار ورسائل.. "هوية بصرية" جديدة تطلقها "التعليم" احتفاء بعودة الدراسة

وتتضمن رسائلُ الهوية البصرية التأكيدَ على دور التعليم في تحقيق طموحات المستقبل؛ لا سيما أن عودة الطلاب والطالبات لمقاعد الدراسة كرنفال ينتظره الجميع، ويمثل الدور الحقيقي الذي تعمل من أجل تحقيقه وزارة التعليم في بناء مواطن يعتز بدينه ووطنه وقادة بلاده وينافس عالميًّا.