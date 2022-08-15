شعار ورسائل.. "هوية بصرية" جديدة تطلقها "التعليم" احتفاء بعودة الدراسة

للمرة الأولى، تطلق وزارة التعليم هوية بصرية خاصة ببداية العام الدراسي الجديد 1444هـ، احتفاءً بعودة الطلاب والطالبات إلى الدراسة، وتحفيزهم على الانتظام في صفوفهم الدراسية في أول يوم للدراسة بكل همة ونشاط وجدية.
وتحمل الهوية البصرية شعار: "العالم ينتظرك" في رسالة للطلاب والطالبات والمعلمين والمعلمات وأولياء الأمور، بأن التعليم المحرك الرئيسي للتنمية في جميع دول العالم، وتحفز على الجدية والانضباط منذ اليوم الأول في الدراسة.
وتتضمن رسائلُ الهوية البصرية التأكيدَ على دور التعليم في تحقيق طموحات المستقبل؛ لا سيما أن عودة الطلاب والطالبات لمقاعد الدراسة كرنفال ينتظره الجميع، ويمثل الدور الحقيقي الذي تعمل من أجل تحقيقه وزارة التعليم في بناء مواطن يعتز بدينه ووطنه وقادة بلاده وينافس عالميًّا.
وتسعى الهوية لإضفاء الجدية والنشاط بين الطلبة والميدان التعليمي، وكذلك إشراكهم مع المجتمع في صناعة المستقبل، وإيجاد التفاعل على المستوى الوطني.
وتهدف الهوية البصرية الجديدة إلى توحيد الاحتفاء بانطلاق العام الدراسي الجديد 1444هـ لجميع إدارات التعليم في المناطق والمحافظات، وكذلك ضمان تحقيق التكامل والتوافق في جميع استخدامات الهوية، لتكون رسالة التعليم واضحة، وغرس الطموح والشغف والتنافسية لدى الطلبة.
ويتكون الشعار من الخط النصي "العودة للدراسة" والأيقونة بالأعلى تمثل رمزية العلم والمعرفة، يتوسطها شعار المملكة العربية السعودية، كما تتضمن قيم الهوية البصرية: التزام، اتزان، أفق، نشاط، معرفة، علم، امتنان، شغف.
ودعت وزارة التعليم عمومَ المجتمع التعليمي في المملكة إلى استخدام الهوية البصرية لبداية العام الدراسي الجديد؛ من خلال توفيرها الدليل الإرشادي على الرابط الإلكتروني التالي:
https://www.moe.gov.sa//mediacenter/visual-identity/Pages/default.aspx