برنامج المشروع يكشف أعمال التنقيب عن آثار جدة التاريخية

بدوره، أكد مدير مشروع أول بإدارة العناية بالآثار ببرنامج جدة التاريخية أوتو باجي، أن "لجدة تاريخاً عريقاً ومهماً خاصة كمدينة إسلامية، بفضل ما تمتلكه من مواقع هامة تاريخياً مثل مسجد عثمان بن عفان، حيث ذكر أنه يتم حالياً التعرف على كثير من التاريخ الإسلامي عبر مساجد في مصر أو العراق أو تركيا في حين أن الأرض التي خرج منها الإسلام لكل العالم تمثل أهمية بالغة في رواية قصة هذا الدين، ويمكن أن يكون مسجد عثمان من أهم المساجد التي قد تكشف لنا عن الكثير من التفاصيل التاريخية وإن العمل مستمر منذ حوالي ثلاث سنوات ونصف وقد وصلنا إلى أدلة أثرية تثبت أهمية المسجد تاريخياً ويمثل هذا المسجد الأول من نوعه الذي يتم التنقيب فيه".