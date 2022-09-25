"العامودي": اليوم الوطني يجسد تاريخ أمة حافلة بالإنجازات والملاحم العظيمة

وأشار العامودي إلى أن اليوم الوطني لمملكتنا الغاليه يجسد تاريخ أمة حافلة بالإنجازات والملاحم العظيمة منذ تأسيسها على يد المغفور له الملك عبدالعزيز طيب الله ثراه، ففي مثل هذا اليوم سجل التاريخ مولد المملكة العربية السعودية بعد ملحمة البطولة التي قادها المؤسس في توحيد شتات هذا الوطن، وتتوالى هذه الصورة المجيدة بمثل هذا اليوم من كل عام لتنير لنا دربًا وطموحًا وعطاءً متصاعدًا نحو أفضل ما يمكن أن يراه الفرد في بلد كوطننا الغالي .