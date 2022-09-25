"العامودي": اليوم الوطني يجسد تاريخ أمة حافلة بالإنجازات والملاحم العظيمة

أكد عميد كلية الاتصالات والإلكترونيات بجدة المهندس فهد بن عبود العامودي أن الاحتفالات الكبيرة التي تشهدها مدن المملكة باليوم الوطني هي صورة حقيقية للسعادة الغامرة التي تعم الجميع لترسم أجمل التعابير الرائعة نحو الوطن وقادته حفظهم الله.
وأشار العامودي إلى أن اليوم الوطني لمملكتنا الغاليه يجسد تاريخ أمة حافلة بالإنجازات والملاحم العظيمة منذ تأسيسها على يد المغفور له الملك عبدالعزيز طيب الله ثراه، ففي مثل هذا اليوم سجل التاريخ مولد المملكة العربية السعودية بعد ملحمة البطولة التي قادها المؤسس في توحيد شتات هذا الوطن، وتتوالى هذه الصورة المجيدة بمثل هذا اليوم من كل عام لتنير لنا دربًا وطموحًا وعطاءً متصاعدًا نحو أفضل ما يمكن أن يراه الفرد في بلد كوطننا الغالي .
ولفت العامودي إلى أن الكلية نظمت اليوم عددًا من الفعاليات احتفاءً بمناسبة اليوم الوطني 92؛ ومنها تصميم لوحة حائطية إلكترونية للتهنئة من المنسوبين بهذه المناسبة، ونُظمت مسابقات ثقافية ورياضية وعروض مسرحية لمتدربي الكلية تحت عنوان "هي لنا دار"، وكذلك قصائد شعرية وطنية تبرز هذه المناسبة الوطنية الغالية.
وأوضح أن الكلية خصصت من ضمن برنامج الاحتفاء باليوم الوطني خيمة شعبية للضيافة والاحتفال داخل حرم الكلية؛ ومشاركة فرقة الفنون الشعبية، وإطلاق المسيرة لليوم الوطني 92؛ كما أتاحت منصات الكلية الإلكترونية لتبادل التهاني بمناسبة اليوم الوطني بين المتدربين والجهاز التدريبي بالكلية.
ودعا العامودي الله أن يحفظ قيادتنا الرشيدة وأن يديم علي الوطن أمنه وأمانه واستقراره.