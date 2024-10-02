بعروض تراثية وأغانٍ وطنية.. النادي السعودي في أديليد بأستراليا يحتفل باليوم الوطني 94

وقالت العلياني : “اليوم الوطني يجسد قيم الوحدة والتلاحم التي تربطنا كوطن وشعب. نحن، في النادي السعودي، نحرص على تعزيز هذه الروح من خلال تنظيم مثل هذه الفعاليات التي تجمعنا كمجتمع سعودي مغترب. أشكر جميع القائمين على هذا الحدث، وأتطلع إلى المزيد من المبادرات التي تسهم في تمثيل المملكة بأفضل صورة”.