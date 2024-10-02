بعروض تراثية وأغانٍ وطنية.. النادي السعودي في أديليد بأستراليا يحتفل باليوم الوطني 94

أقام النادي السعودي في أديليد، أستراليا، حفلاً مميزًا بمناسبة اليوم الوطني السعودي الـ94، حضره عدد كبير من الطلاب السعوديين والخليجيين.
وتخللت الحفل فقرات متنوعة تضمنت عروضًا تراثية، فنية، وأغانٍ وطنية تعبر عن روح الفخر والانتماء للوطن.
وعبّر رئيس نادي الطلبة السعوديين في ادليد، صويلح بن عصاي العتيبي، عن سعادته الكبيرة بتنظيم هذا الحدث، مؤكدًا على أهمية تعزيز الهوية الوطنية بين الطلاب والمغتربين السعوديين.
وقال العتيبي: “اليوم الوطني ليس فقط مناسبة للاحتفال، بل هو فرصة لتعزيز القيم الوطنية، وربط الأجيال الشابة بتاريخهم وهويتهم. نحن فخورون بالانتماء لهذا الوطن العظيم وبالقيادة الحكيمة التي ترعى وتدعم أبناءها في كل مكان".
ووجه العتيبي شكرًا خاصًّا للقيادة الرشيدة على الدعم المستمر الذي تقدمه للطلاب السعوديين في الخارج، معربًا عن امتنانه لاهتمام خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين بشؤون الطلاب المبتعثين.
وأضاف: “نحن ممتنون لجهود القائم بأعمال الملحقية الثقافية في أستراليا، الدكتور عبدالباري التمني، على دعمه وتواصله المستمر معنا ومتابعة واهتمام الأستاذ مهند الجديد، مما يساهم في تسهيل وتطوير بيئة تعليمية محفزة لنا كطلاب، ونشكر المجموعة الدولية للاستشارات التعليمية (igec) الشريك الاستراتيجي على دعمهم لجميع انشطة النادي".
من جهتها، أعربت نائبة رئيس النادي، الأستاذة منى العلياني، عن فخرها بالمشاركة في تنظيم هذا الحفل الوطني، مشيرة إلى أهمية تفعيل دور المرأة السعودية في الفعاليات الثقافية والاجتماعية والوطنية.
وقالت العلياني : “اليوم الوطني يجسد قيم الوحدة والتلاحم التي تربطنا كوطن وشعب. نحن، في النادي السعودي، نحرص على تعزيز هذه الروح من خلال تنظيم مثل هذه الفعاليات التي تجمعنا كمجتمع سعودي مغترب. أشكر جميع القائمين على هذا الحدث، وأتطلع إلى المزيد من المبادرات التي تسهم في تمثيل المملكة بأفضل صورة”.
واختتم الحفل بجلسة تفاعلية بين الحضور، تناولت الإنجازات الوطنية وأهمية العمل على رد الجميل للوطن من خلال التفوق الأكاديمي والمشاركة الفعالة في المجتمع المحلي والدولي.