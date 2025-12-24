«وقاية»: لقاح الإنفلونزا المتوفر فعّال ضد سلالة K32 ويحدّ من مضاعفاتها

أكدت هيئة الصحة العامة "وقاية"، فعالية اللقاح المتوفر محليًا في الوقاية من سلالة K32 التابعة لإنفلونزا (K H3N2) وتقليل مضاعفاتها، استنادًا إلى اختبارات مخبرية.
وجاء التوضيح بعد رصد السلالة في عدة دول وارتفاع التساؤلات حول اختلافها عن الإنفلونزا الموسمية.
وأوضحت الهيئة أن الفيروس يُعد نوعًا فرعيًا من H3N2 وأن أعراضه مشابهة للإنفلونزا المعتادة، مثل الحمى والإرهاق وآلام الجسم.
وكشفت البيانات أن 96% من حالات التنويم كانت لغير المحصنين، داعيةً أفراد المجتمع إلى أخذ لقاح الإنفلونزا الموسمية لحماية الصحة خلال فصل الشتاء.