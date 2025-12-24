«وقاية»: لقاح الإنفلونزا المتوفر فعّال ضد سلالة K32 ويحدّ من مضاعفاتها

أكدت هيئة الصحة العامة "وقاية"، فعالية اللقاح المتوفر محليًا في الوقاية من سلالة K32 التابعة لإنفلونزا (K H3N2) وتقليل مضاعفاتها، استنادًا إلى اختبارات مخبرية.