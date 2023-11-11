فورًا.. أمير الباحة يوجّه لجنةً خاصّة بتلبية احتياجات ذوي "المؤذنين المتوفين الـ4"

وفي التفاصيل: كلّف أميرُ منطقة الباحة الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز، لجنةً تضمّ في عضويتها مديرَ فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمنطقة شايق بن محمد الشايق، ومدير إدارة الضمان بفرع الوزارة، ورئيس جمعية البر بمحافظة العقيق، ورئيس جمعية البر ببلجرشي، ورئيس جمعية البر في بني سار، ورئيس جمعية البر الخيرية بمدينة الباحة؛ لزيارة ذوي المتوفين الأربعة من منسوبي وزارة الشؤون الإسلامية بمنازلهم والوقوف على احتياجاتهم، ودعم كل أسرة بمبلغ مالي، وسلال غذائية متنوعة، وإلحاقهم بأقرب جمعية ومتابعة دعمهم ماليًّا وعينيًّا بشكل شهري، وتسجيل المستحقّين منهم ضمن المستفيدين من الضمان الاجتماعي.