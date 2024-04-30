"شؤون الاسرة": تنمية روح المنافسة لدى الطفل تستلزم عدم إلقاء اللوم عليه عند خسارته

أكد مجلس شؤون الأسرة أن للأسرة دوراً رئيساً في تنمية روح التنافس الصحي لأفرادها، وتحفيز روح الإبداع والابتكار واكتشاف مواهبهم منذ بواكير طفولتهم.
وقال المجلس: إن البرنامج الوطني للكشف عن الموهوبين اكتشف 215 ألف موهوب وموهوبة منذ انطلاقه في 2011، بينما تم تسجيل 100 ألف طالب وطالبة في البرنامج في 2024، وهناك 84 ألف طالب وطالبة مؤهلين لرعاية مواهبهم هذا العام 2024.
وأضاف المجلس أن هناك خمسة عناصر لتنمية روح المنافسة في شخصية الطفل وهي "التحدث إليه عن إنجازاته الشخصية أكثر من تفوق الآخرين، التعرف على المجالات التي يبدع فيها ودعمها، تشجيعه ومكافأته على تميزه في الأداء، البعد عن إلقاء اللوم عليه عند خسارته، وإعداد وتصميم أنشطة تلائم عمره".