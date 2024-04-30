"شؤون الاسرة": تنمية روح المنافسة لدى الطفل تستلزم عدم إلقاء اللوم عليه عند خسارته

وأضاف المجلس أن هناك خمسة عناصر لتنمية روح المنافسة في شخصية الطفل وهي "التحدث إليه عن إنجازاته الشخصية أكثر من تفوق الآخرين، التعرف على المجالات التي يبدع فيها ودعمها، تشجيعه ومكافأته على تميزه في الأداء، البعد عن إلقاء اللوم عليه عند خسارته، وإعداد وتصميم أنشطة تلائم عمره".