بدر بن عبدالله يُثمّن موافقة مجلس الوزراء على تسمية عام 2024 بـ"عام الإبل"

ثمّن الأميرُ بدر بن عبدالله بن فرحان وزير الثقافة، موافقةَ مجلس الوزراء على تسمية عام 2024 بـ"عام الإبل"؛ للاحتفاء بالقيمة الثقافية الفريدة التي تُمثّلها الإبل في حياة أبناء الجزيرة العربية، وتأصيل مكانتها الراسخة، وتعزيز حضورها محليًّا ودوليًّا، باعتبارها موروثًا ثقافيًّا أصيلًا، ومكونًا أساسيًّا في البناء الحضاري.