"برق" تتعاون مع "ويسترن يونيون" لتعزيز خدمات التحويلات المالية الدولية وتوسع حضورها العالمي

وتأتي هذه الخطوة في وقت يشهد فيه قطاع المدفوعات الرقمية في المملكة نموًا غير مسبوق، مدفوعًا بالتوجهات الوطنية نحو التحول الرقمي وتعزيز الاقتصاد غير النقدي، حيث تسعى "برق" إلى ترسيخ مكانتها في منظومة التقنية المالية عبر تقديم خدمات متطورة تتماشى مع تطلعات السوق المحلي وتواكب احتياجات العملاء العالميين. كما تمثل الاتفاقية مع ويسترن يونيون إضافة نوعية إلى محفظة الشراكات الاستراتيجية التي تعقدها الشركة مع نخبة من المؤسسات المالية العالمية، الأمر الذي يعزز من حضورها الإقليمي ويضعها في موقع متقدم ضمن المشهد المالي الرقمي.