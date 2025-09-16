"برق" تتعاون مع "ويسترن يونيون" لتعزيز خدمات التحويلات المالية الدولية وتوسع حضورها العالمي

أعلنت شركة برق للمدفوعات الرقمية المحفظة الأسرع نموًا بالمملكة عن توقيع اتفاقية شراكة استراتيجية مع شركة ويسترن يونيون، الرائدة عالميًا في مجال خدمات التحويلات المالية، في خطوة جديدة تعكس التزام "برق" بدعم رؤيتها التوسعية وتطوير حلول مالية مبتكرة تواكب احتياجات العملاء داخل المملكة وخارجها.
وتهدف هذه الشراكة إلى إحداث نقلة نوعية في قدرات "برق" بمجال التحويلات المالية الدولية، حيث سيتمكن عملاؤها من الاستفادة من شبكة ويسترن يونيون الواسعة التي تغطي مئات الآلاف من نقاط الخدمة حول العالم. وبموجب الاتفاقية، ستتمكن "برق" من تقديم خدمات تحويل أسرع وأكثر أمانًا، مع إتاحة خيارات مرنة ومبتكرة للعملاء الأفراد والشركات، بما يسهم في تحسين تجربتهم وضمان أعلى معايير الكفاءة والجودة في الخدمات المالية.
وتأتي هذه الخطوة في وقت يشهد فيه قطاع المدفوعات الرقمية في المملكة نموًا غير مسبوق، مدفوعًا بالتوجهات الوطنية نحو التحول الرقمي وتعزيز الاقتصاد غير النقدي، حيث تسعى "برق" إلى ترسيخ مكانتها في منظومة التقنية المالية عبر تقديم خدمات متطورة تتماشى مع تطلعات السوق المحلي وتواكب احتياجات العملاء العالميين. كما تمثل الاتفاقية مع ويسترن يونيون إضافة نوعية إلى محفظة الشراكات الاستراتيجية التي تعقدها الشركة مع نخبة من المؤسسات المالية العالمية، الأمر الذي يعزز من حضورها الإقليمي ويضعها في موقع متقدم ضمن المشهد المالي الرقمي.
وقال سعد المهنا نائب الرئيس التنفيذي والشريك المؤسس أن هذه الشراكة ستفتح آفاقًا جديدة أمام خطط برق للتوسع في الأسواق الإقليمية والعالمية، إذ توفر لها منصة متكاملة للوصول إلى شرائح واسعة من العملاء في مختلف القارات، وتدعم استراتيجيتها في بناء منظومة مالية متصلة عالميًا تسهّل على العملاء إجراء معاملاتهم بموثوقية عالية وسرعة فائقة.
وأوضح المهنا أن هذه الخطوة التزام من برق بمواصلة الابتكار والاستثمار في أحدث الحلول التقنية، بما يسهم في تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030 الرامية إلى تعزيز مكانة المملكة كمركز إقليمي وعالمي في مجال التقنية المالية والتحويلات الرقمية.
وبهذا التعاون، تعزز "برق" موقعها كإحدى الشركات السعودية الرائدة في مجال التقنية المالية، وتخطو خطوة استراتيجية نحو توسيع نطاق أعمالها وتلبية احتياجات عملائها المحليين والدوليين، في وقت يتزايد فيه الطلب عالميًا على حلول الدفع والتحويلات السريعة والآمنة.