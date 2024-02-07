نيجيريا تبلغ نهائي أمم إفريقيا على حساب جنوب إفريقيا

تأهل منتخب نيجيريا إلى المباراة النهائية لبطولة كأس أمم إفريقيا لكرة القدم والمقامة حاليًا في ساحل العاج، بعد فوزه على منتخب جنوب إفريقيا بركلات الجزاء الترجيحية (4-2) بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل (1-1)، في المباراة التي أُقيمت على ملعب "السلام" في العاصمة أبيدجان اليوم الأربعاء، ضمن دور نصف النهائي لأغلى البطولات القارية الإفريقية.
منح المدافع وليام إيكونغ التقدم لمنتخب نيجيريا من علامة الجزاء، بعد أن احتسبها الحكم المصري أمين محمد عمر إثر عرقلة مهاجم نابولي الإيطالي فيكتور أوسيمين داخل منطقة العمليات وذلك في الدقيقة 67.
وتمكن منتخب جنوب إفريقيا من تعديل الكفة من علامة الجزاء في الدقيقة الأخيرة من الوقت الأصلي للمباراة عن طريق تيبوهو موكيانا.
ولم تشهد الدقائق المتبقية أي جديد على صعيد النتيجة لينتهي الشوطان الأصليان بالتعادل 1-1، ليتم تمديد المباراة لشوطين إضافيين.
وفي الدقيقة 111 أشهر الحكم المصري البطاقة الحمراء في وجه لاعب جنوب إفريقيا كيكانا بعد تدخله القوي على النيجيري موفي.
وانتهى الوقت الإضافي الثاني، بنتيجة التعادل الإيجابي، ليحتكم المنتخبان لركلات الترجيح من أجل تحديد هوية الفريق المتأهل للنهائي الـ34 من بطولة أمم إفريقيا.