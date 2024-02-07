نيجيريا تبلغ نهائي أمم إفريقيا على حساب جنوب إفريقيا

تأهل منتخب نيجيريا إلى المباراة النهائية لبطولة كأس أمم إفريقيا لكرة القدم والمقامة حاليًا في ساحل العاج، بعد فوزه على منتخب جنوب إفريقيا بركلات الجزاء الترجيحية (4-2) بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل (1-1)، في المباراة التي أُقيمت على ملعب "السلام" في العاصمة أبيدجان اليوم الأربعاء، ضمن دور نصف النهائي لأغلى البطولات القارية الإفريقية.