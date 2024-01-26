"الأرصاد": الفرصة مهيَّأة لتساقط الثلوج الخفيفة على مرتفعات منطقة تبوك "علقان- الظهر- جبل اللوز"

توقّع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، استمرار هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاءٍ من مناطق: جازان، عسير، الباحة، مكة المكرّمة، المدينة المنوّرة، القصيم، حائل، تبوك، الجوف والحدود الشمالية تمتد إلى أجزاءٍ من منطقتَي الرياض والشرقية، ولا يُستبعد تكوُّن الضباب على أجزاءٍ من تلك المناطق، في حين لا تزال الفرصة مهيَّأة لتساقط الثلوج الخفيفة على مرتفعات منطقة تبوك "علقان- الظهر- جبل اللوز"، كما يطرأ انخفاضٌ في درجات الحرارة، خاصة على أجزاءٍ من غرب المملكة ووسطها.