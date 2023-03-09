أرامكو: وضع حجر الأساس لمشروع شاهين في كوريا الجنوبية بـ 26.3 مليار ريال

وقالت الشركة، في بيان لها: مشروع شاهين يعد أول استخدام تجاري على نطاق كبير لتقنية أرامكو السعودية لتحويل النفط الخام إلى كيميائيات بالتكسير الحراري، وهي تقنية بدأ ابتكارها وتطويرها وتسجيل براءات الاختراع المرتبطة بها من قبل الباحثين في المملكة العربية السعودية ثم تم تطويرها في مرحلة لاحقة وعلى نطاق أوسع من قبل أرامكو السعودية بالتعاون مع (لوموس تكنولوجيز).