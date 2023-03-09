أرامكو: وضع حجر الأساس لمشروع شاهين في كوريا الجنوبية بـ 26.3 مليار ريال

أعلنت شركة أرامكو السعودية، اليوم، وضع حجر الأساس لمشروع شاهين للبتروكيميائيات في أولسان بجمهورية كوريا الجنوبية، والذي تبلغ قيمته نحو 26.25 مليار ريال (ما يعادل 7 مليارات دولار).
وقالت الشركة، في بيان لها: مشروع شاهين يعد أول استخدام تجاري على نطاق كبير لتقنية أرامكو السعودية لتحويل النفط الخام إلى كيميائيات بالتكسير الحراري، وهي تقنية بدأ ابتكارها وتطويرها وتسجيل براءات الاختراع المرتبطة بها من قبل الباحثين في المملكة العربية السعودية ثم تم تطويرها في مرحلة لاحقة وعلى نطاق أوسع من قبل أرامكو السعودية بالتعاون مع (لوموس تكنولوجيز).
وأضافت: تم تطوير مشروع شاهين الذي أُعلن في نوفمبر 2022 من قبل شركة (إس – أويل) التابعة لها، ويُعد جزءًا رئيسًا من استراتيجية أرامكو السعودية لتحويل النفط الخام إلى كيميائيات، وهي استراتيجية لها تأثير إيجابي في الاستدامة وخفض انبعاثات الكربون.
من ناحيته، قال المهندس أمين الناصر: مشروع شاهين يُعد أحد أكبر استثمارات أرامكو السعودية على المستوى الدولي في مجال التكرير والكيميائيات والتسويق، ويمثّل خطوة كبيرة ومهمة للمُضي قدمًا في توسُّع أعمالها لتحويل السوائل إلى كيميائيات، كما أنه يمثّل علامة فارقة أخرى في تعزيز حضورها بجمهورية كوريا.
وأعلنت أرامكو السعودية، في نوفمبر الماضي، الاستثمار الأكبر لها على الإطلاق في كوريا الجنوبية لمشروع تطوير مرفق تكسير بخاري للبتروكيميائيات المتكاملة بمقاييس عالمية من خلال شركة إس – أويل التابعة لها.