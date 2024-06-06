بقدرات وإمكانات كبيرة لإنجاح الموسم.. وصول أكثر من 1.2 مليون حاج للمملكة من مختلف دول العالم

وقال: "قمت وزملائي قيادات المنظومة منذ نهاية موسم الحج العام الماضي بزيارة إحدى عشرة دولة، وأجرينا خلالها 24 لقاءً رسميًا بالمسؤولين في معظم هذه الدول، وذلك للتباحث معهم مباشرة والعمل على استثمار فرص التسهيل على حجاجهم ومعالجة التحديات"، مشيرًا إلى أنه وفي سابقة تاريخية أصدرت أول تأشيرة العمرة في السابع من شهر رمضان المبارك الماضي، حيث وصل عدد التأشيرات المصدرة حتى الأول من شهر ذي القعدة 1445 أكثر من مليون تأشيرة، أي بواقع سبعة أضعاف مقارنة بالفترة ذاتها من العام 1444 هـ، معربًا عن شكره لشركاء النجاح في وزارة الخارجية.