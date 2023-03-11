يقدم جلسات استشارية لرواد الأعمال والمشروعات.. "سبق" تتجوّل في "بيبان 23"

جلسة تكشف الأفكار والمشروع المراد تحقيقه، ومعالجة الضعف هذا ما يحدث في الجلسات الاستشارية المقامة في ملتقى "بيبان 23" الذي تنظمه الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "منشآت".
15 دقيقة يقضيها الراغب بالاستشارة مع خبراء يقدمون النصائح الهادفة لتكوين صورة تامة للمشروع، ويزوّدون روّاد الأعمال بالممارسات المثلى والممكنة، والمقدّر أن يتجاوز عدد المستفيدين من الجلسات الاستشارية والإرشاد أكثر من 4 آلاف مستفيد.
وتقدم الجلسات المتوزعة في أقسام وأبواب متعددة في "بيبان 23" كباب دعم المنشآت، وباب التمويل؛ أفضل الحلول والاستشارات التي يحتاج إليها رائد الأعمال وصاحب المنشآت الصغيرة والمتوسطة، لبلورة الأفكار بما يخدم تطوير المجال ورفع قدراته، ونيل الإجابة الموثوقة على الأسئلة والاستفسارات.
وتتضمن الاستشارات مجالات عدة، من ضمنها الإقراض والتمويل، والدعم المهني والشخصي والفني على المدى القصير والبعيد، ونقل التجارب الريادية الناجحة، ودراسة احتياج العميل وتحويله إلى خدمات بنك دعم المنشآت، غير أن الزائر يختار الوقت والخبير ليستفيد من هذه الاستشارة بشكل مجاني داخل الملتقى.
يُذكر أن ملتقى "بيبان 23" يُقام في واجهة الرياض للمعارض والمؤتمرات، خلال الفترة من 9-13 مارس الجاري، بمشاركة واسعة من رواد الأعمال والمستثمرين من جميع أنحاء العالم؛ ويهدف إلى تعزيز مكانة المملكة كوجهة وخيار أول لرواد الأعمال إقليميًا ودوليًا؛ ودعم نمو مشروعات رواد الأعمال وقدرتها التنافسية، وتحفيز ثقافة ريادة الأعمال.