يقدم جلسات استشارية لرواد الأعمال والمشروعات.. "سبق" تتجوّل في "بيبان 23"

وتتضمن الاستشارات مجالات عدة، من ضمنها الإقراض والتمويل، والدعم المهني والشخصي والفني على المدى القصير والبعيد، ونقل التجارب الريادية الناجحة، ودراسة احتياج العميل وتحويله إلى خدمات بنك دعم المنشآت، غير أن الزائر يختار الوقت والخبير ليستفيد من هذه الاستشارة بشكل مجاني داخل الملتقى.