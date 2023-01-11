"الزعاق": اليوم أول أيام الشبط.. وهو ثاني مواسم الشتاء الفعلي

قال خبير الأرصاد الجوية، الدكتور خالد بن صالح الزعاق؛ إن اليوم الأربعاء أول أيام الشبط وهو ثاني مواسم الشتاء الفعلي، وبرده في رياحه والتي تتصف بعدم استقرارها على جهة معينة والعامة يسمونها بـ" مبكية الحصني"، وعدد أيامه 26 يوماً.