"الزعاق": اليوم أول أيام الشبط.. وهو ثاني مواسم الشتاء الفعلي

قال خبير الأرصاد الجوية، الدكتور خالد بن صالح الزعاق؛ إن اليوم الأربعاء أول أيام الشبط وهو ثاني مواسم الشتاء الفعلي، وبرده في رياحه والتي تتصف بعدم استقرارها على جهة معينة والعامة يسمونها بـ" مبكية الحصني"، وعدد أيامه 26 يوماً.
وأوضح الزعاق؛ أن البرد لا يبدأ ولا ينتهي بشكل مفاجئ فله بداية وشدة ونهاية، فبدايته مع موسم أصفري خلال سبتمبر، فيما تكون شدته مع موسمي المربعانية والشبط خلال ديسمبر ويناير، أما نهايته فتكون مع موسم الحميمين بشهر أبريل.
وأضاف في فيديو على حسابه بتويتر، أن مدة الشتاء الفعلي تقريبًا 90 يوماً؛ 40 منها مربعانية و50 مقسمة على الشبط والعقارب.
وتابع، خلال هذه الأيام يدخل علينا موسم "الشبط" وهو ثاني مواسم الشتاء الفعلي، وسُمي بذلك نسبة إلى شهر "شباط"، بدايته بموسم الأزيرق وسُمي بذلك لأن الأجساد تزرق من شدة البرد ونهايته بداية موسم "بذرة الست".