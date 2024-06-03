جيني تكشف عن رؤية جريئة لقطاع النقل في السعودية

أعلن حمّاد احتشام الرئيس التنفيذي لجيني خلال هذا اللقاء عن عزم الشركة على تحويل 50% من أسطولها إلى مركبات كهربائية بحلول عام 2028 و100% بحلول عام 2030، مما يعكس التزامها الكامل بالاستدامة، قائلاً: "نحن ملتزمون بدعم برامج ومبادرات الاستدامة التي تقوم بها الحكومة، ونحن مستعدون للاستثمار في البنية التحتية المطلوبة".