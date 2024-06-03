جيني تكشف عن رؤية جريئة لقطاع النقل في السعودية

استضافت شركة جيني صاحبة تطبيق نقل الركّاب الرائد في الإقليم لقاءً إعلاميًا في فندق كراون بلازا في الرياض لمشاركة رؤيتها الطموحة لتطوير قطاع النقل في المملكة العربية السعودية.
وقد جذبت الفعالية الجهات المعنية الرئيسية وممثلي وسائل الإعلام وخبراء القطاع لمناقشة المبادرات الاستراتيجية لجيني التي تهدف إلى تنمية هذا القطاع.
وضعت جيني أهدافًا ديناميكية كجزء من رؤيتها لقطاع النقل في المستقبل، حيث تتوافق أهداف الشركة مع رؤية المملكة 2030 وتشمل ضمان مستقبل مستدام من خلال تقليل البصمة الكربونية في عملياتها، وتقديم خدمات تنقّل استثنائية عبر حلول متاحة وتوفيرية على منصة واحدة.
وتتعاون جيني مع السلطات السعودية ذات الشأن والمنظمات الحكومية لتحقيق هذه الأهداف، وتسعى نحو تعزيز الإطار التنظيمي وضمان اتّباع المعايير الوطنية وذلك من خلال التعاون مع الهيئة العامة للنقل، كما تعتمد الشراكة مع وزارة السياحة على تحسين البنية التحتية لقطاع النقل التي ترتبط بقطاع السياحة.
أعلن حمّاد احتشام الرئيس التنفيذي لجيني خلال هذا اللقاء عن عزم الشركة على تحويل 50% من أسطولها إلى مركبات كهربائية بحلول عام 2028 و100% بحلول عام 2030، مما يعكس التزامها الكامل بالاستدامة، قائلاً: "نحن ملتزمون بدعم برامج ومبادرات الاستدامة التي تقوم بها الحكومة، ونحن مستعدون للاستثمار في البنية التحتية المطلوبة".
وأكّد الرئيس التنفيذي لجيني أن التكلفة ستبقى دون تغيير للركّاب، وأن استبدال المركبات بأخرى كهربائية سوف يكون مربحًا للسائقين، وذلك بناءً على النجاح السابق في دولٍ أخرى: "استنادًا إلى تجاربنا السابقة نحن على يقين بأن الانتقال نحو المركبات الكهربائية بالكامل سيقلل من الانبعاثات الكربونية".
أطلقت جيني ثلاث فئات جديدة لنقل الركّاب، وذلك لتلبية احتياجات عملائها المتنوعة: إيكولايت التي تقدم مشاوير توفيرية، وسمارت التي تعد بالراحة والموثوقية، وإيليت للركّاب الذين يفضلون الفخامة، وأشار السيد احتشام إلى أن جيني يمكنها الآن الوصول إلى جمهور أوسع بفضل هذا النمو الاستراتيجي، مما يعزز وجود الخدمة والرضا عنها في جميع أنحاء المملكة.
كما سلّط الضوء التقدم الكبير للشركة منذ أن بدأت بتقديم خدمة نقل الركّاب بسيارات خاصة، مشيرًا إلى أن الشركة وفرت أكثر من 80,000 فرصة عمل للسعوديين منذ عام 2016، بينما تواصل تحسين جودة خدماتها لتلبية الأهداف الوطنية وتحسين تجربة العملاء بشكل عام.
اختتم اللقاء بجلسة أسئلة وأجوبة حيوية، مما بيّن للحضور خطط جيني المستقبلية بشكلٍ أوضح.
إن مبادرات جيني والتزامها بالتميز والاستدامة تُعدّ الشركة لتطوير قطاع نقل الركّاب في المملكة العربية السعودية بما يتماشى مع الأهداف الوطنية لبناء مستقبل أخضر ومستدام.