شركة مطوفي الدول العربية تدشن هويتها وتقدم مبادرات نوعية وخدمات تقنية لراحة ضيوف الرحمن

تُشارك شركة مطوفي حجاج الدول العربية في مؤتمر ومعرض الحج والعمرة 2024 في نسخته الثالثة، بصفتها شريكًا استراتيجيًّا.
ويحظى المؤتمر برعاية كريمة من لدن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله-، ويمتد لمدة أربعة أيام خلال الفترة من 8 إلى 11 يناير 2024، الموافق 26 إلى 29 جمادى الآخرة 1445هـ، في مركز جدة سوبر دوم.
وتهدف الشركة التي تشارك بذراعيها "إكرام ضيف" و"رحلات ومنافع" لإبراز خدماتها التي تقدمها لضيوف الرحمن، بجانب مبادراتها المميزة التي قدمتها لتجويد الخدمة، ورفع كفاءة العمل، بما يسهل على الحجاج رحلتهم في المشاعر المقدسة.
وتدعم الشركة مشاركتها في المؤتمر والمعرض بجناح يعد الأكبر، ستستعرض فيه خدماتها بطرق مبتكرة وحديثة، مسلحة بكوادر وطنية ذات كفاءة عالية؛ لتقدم نموذجًا لشركة خدمات الحج بأفكار حديثة وأيادٍ وطنية.
وتأتي رعاية الشركة الاستراتيجية للمؤتمر والمعرض من باب دعمها لكل الخطوات الهادفة لرفع جودة الخدمة لضيوف الرحمن، والتكامل مع وزارة الحج والعمرة وباقي الجهات العاملة؛ للاستفادة من كل التقنيات والوسائل العلمية الحديثة التي تسهل رحلة الحاج، وتثري تجربته بما يحقق مستهدفات رؤية السعودية 2030.
وسيشهد المعرض تدشين الهوية الجديدة للشركة، التي تحمل اسم "أشرقت"، بجانب توقيع عدد من العقود مع مكاتب شؤون الحجاج من مختلف دول العالم؛ لخدمتهم في الموسم المقبل، إضافة إلى إبرام عدد من الشراكات الاجتماعية مع مجموعة من الجهات الحكومية والخاصة؛ بهدف رفع مستوى الخدمة المقدمة لضيوف الرحمن.
من جهته، أعلن محمد حسن معاجيني، رئيس مجلس إدارة شركة مطوفي حجاج الدول العربية، العمل على مجموعة من الجهود والبرامج؛ بهدف تيسير أداء المناسك للحجاج، وتوفير جميع الخدمات الضرورية لهم، وضمان سلامتهم وراحتهم أثناء أداء الفريضة، إضافة إلى تحسين تجربة الحج، من خلال استخدام التقنية، وتسخير الذكاء الاصطناعي، والاعتماد على المبادرات النوعية، وتعزيز الاستدامة والتطوير في خدمة ضيوف الرحمن. وقال معاجيني إن المشاركة في مؤتمر ومعرض خدمات الحج والعمرة (إكسبو الحج 2024) في نسخته الثالثة تأتي لاستعراض مجهودات الشركة في المواسم السابقة، وإبراز النجاحات التي حققتها في سبيل خدمة وراحة ضيوف الرحمن، بتوفير تجربة مميزة لهم، وإثراء رحلتهم الإيمانية حتى يؤدوا مناسكهم بكل يسر وسهولة وطمأنينة. كما ستستعرض الشركة المشاريع والمبادرات التي تم تطبيق عدد منها تجريبيًّا في موسم الحج الماضي، إضافة إلى المبادرات النوعية التي سيتم إطلاقها في الموسم القادم.
وأكد أن المبادرات التي سيتم العمل عليها خلال الفترة القادمة تغطي الجوانب الضرورية كافة لرحلة ضيوف الرحمن، أبرزها "مبادرة سرور"، ومبادرة "العربة الكهربائية المتحركة"، ومبادرة "الأسورة الطبية"، ومبادرة الدليل الرقمي للمواقع السياحية في مكة المكرمة.. وغيرها.
ويعد المعرض الأكبر في مجاله على مستوى العالم؛ إذ يهدف إلى جمع واستقطاب قادة الفكر وصناع التغيير من وزراء ورؤساء بعثات من دول العالم الإسلامي، ودبلوماسيين دوليين وباحثين ومبتكرين ورواد أعمال، وغيرهم من المتخصصين؛ لاستعراض أحدث المشاريع والمبادرات التي أطلقتها السعودية بهدف تجويد الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن وقاصدي بيت الله الحرام، واستدامة هذه الخدمات، وتعزيز التنافسية بها، من خلال هدف رئيسي، يتمثل في إثراء التجربة بصناعة حلول متطورة في قطاع الحج والعمرة؛ لتحقيق الأهداف المستقبلية في المنظومة تماشيًا مع "رؤية السعودية 2030".