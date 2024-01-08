شركة مطوفي الدول العربية تدشن هويتها وتقدم مبادرات نوعية وخدمات تقنية لراحة ضيوف الرحمن

من جهته، أعلن محمد حسن معاجيني، رئيس مجلس إدارة شركة مطوفي حجاج الدول العربية، العمل على مجموعة من الجهود والبرامج؛ بهدف تيسير أداء المناسك للحجاج، وتوفير جميع الخدمات الضرورية لهم، وضمان سلامتهم وراحتهم أثناء أداء الفريضة، إضافة إلى تحسين تجربة الحج، من خلال استخدام التقنية، وتسخير الذكاء الاصطناعي، والاعتماد على المبادرات النوعية، وتعزيز الاستدامة والتطوير في خدمة ضيوف الرحمن. وقال معاجيني إن المشاركة في مؤتمر ومعرض خدمات الحج والعمرة (إكسبو الحج 2024) في نسخته الثالثة تأتي لاستعراض مجهودات الشركة في المواسم السابقة، وإبراز النجاحات التي حققتها في سبيل خدمة وراحة ضيوف الرحمن، بتوفير تجربة مميزة لهم، وإثراء رحلتهم الإيمانية حتى يؤدوا مناسكهم بكل يسر وسهولة وطمأنينة. كما ستستعرض الشركة المشاريع والمبادرات التي تم تطبيق عدد منها تجريبيًّا في موسم الحج الماضي، إضافة إلى المبادرات النوعية التي سيتم إطلاقها في الموسم القادم.