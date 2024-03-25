"أمانة جدة" تضبط مستودعًا غير مرخص لتخزين مشروبات غازية وأغذية غير مُصَرح ببيعها

وأوضحت الأمانة أنه جرى خلال جولات الرقابة الميدانية لمتابعة المخالفات البلدية بمشاركة كل من هيئة الزكاة والضريبة والجمارك وهيئة الغذاء والدواء؛ رصد مستودع جرى استغلاله لتخزين مشروبات متنوعة غير مسجلة بهيئة الغذاء والدواء، وتهرب ضريبي، وأخرى تالفة تحمل مسميات تجارية معروفة تمهيدًا لتسويقها وبيعها؛ حيث جرى ضبط نحو 16 ألف لتر من المشروبات التالفة وعدد 40.865 عبوة تهرب ضريبي وعدد 1 طن مواد غذائية منتهية الصلاحية، وأشارت الأمانة إلى أنه جرى تطبيق لائحة الجزاءات والغرامات البلدية بحق المخالفين.