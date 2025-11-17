برعاية وزير البلديات والإسكان.. NHC تُوقّع اتفاقية تطوير مشروع عقاري مع شركة ماونتن فيو المصرية في وجهة الفرسان بالرياض

ويقع المشروع على مساحة تتجاوز 930 ألف متر مربع، ويتضمن تطوير 1,923 وحدة سكنية من نوع فيلا، ضمن بيئة عمرانية متكاملة تجمع بين جودة التصميم وتكامل الخدمات، لتوفير تجربة سكنية عصرية تعزز جودة الحياة وتواكب تطلعات عملاء NHC وتُعد وجهة الفرسان أكبر وجهات NHC على مستوى المملكة، بمساحة تتجاوز 35 مليون متر مربع، وتضم أكثر من 50 ألف وحدة سكنية. وقد صُممت بتخطيط حضري حديث يواكب تطلعات السكان، ويعزز المشهد الحضاري من خلال بنية تحتية متكاملة، ومرافق متنوعة، ومسطحات خضراء واسعة تمتد على مساحة 6 ملايين متر مربع.